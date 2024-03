A hétfőn megnyílt 79. interaktív zenei kiállításon zsúfolásig megtelt a Vikár Sándor Zeneiskola díszterme. A gyerekek zsizsegtek, nyüzsögtek, pengettek, doboltak, húztak, vontak, dudorásztak, énekeltek, táncikáltak, folyamatosan ritmusra járt valamelyik testrészük, látszott rajtuk, hogy teljesen elvarázsolta őket a hangszerek és a dallamok különleges világa.

A Hangszeresek Országos Szövetségének kezdeményezésére 2017 februárjában indult útjára a Hangszert a kézbe sorozat, melynek elsődleges célja a kezdetek óta nem változott: minél több fiatalnak lehetőséget teremteni hangszerek és hangtechnikai berendezések kipróbálására, bízva abban, hogy így sokan kapnak kedvet a zenetanuláshoz, a zenéléshez.

Hét szekcióban mintegy 140 hangszert és eszközt lehet kipróbálni, megismerni, illetve a kiállításokat rendhagyó előadások, énekórák is kísérik, az érdeklődőknek pedig hazai és vármegyei zenészekből is álló szakembergárda segít.

A megnyitó előtt egy óvodás csoport próbálgatta a szárnyait, dr. Ulrich Attila látva a kicsik lelkesedését, köszöntőbeszédében megjegyezte: látszik, hogy a muzikalitás benne van a gyerekekben.

– A zene fontos akkor is, ha szomorúak vagyunk, akkor is, ha vidámak vagyunk, a zene fel tudja tölteni mindenki lelkét és szellemét. Mind a három nyíregyházi alkalommal itt voltam, és bár az instrumentális zenei eszközökhöz nem értek, a keverőpultok az én világom, izgalmas élmény, ahogy játszani lehet a különböző hangokkal. Remélem, sokan megszeretik a zenét – mondta az alpolgármester, és megköszönte az óvodapedagógusoknak, hogy elhozták a 60 gyermeket, s reményét fejezte ki, hogy egyre többen kezdenek el zenét tanulni.

Hangszerország birodalma

Tamás Attila, a Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kifejtette, hogy az intézményük nem más, mint „Hangszerország birodalma”, aki oda belép, nagyon sok csodával találkozhat. Megköszönte a szervezőknek, hogy ismét a zeneiskolát választották helyszínként, ahol több mint ezren tanulnak ebben az évben.

– Külön öröm – mondta –, hogy több mint ezren jelentkeztek be a különleges kiállításra, mi pedig tárt karokkal várunk mindenkit, aki szeretne énekelni tanulni, vagy valamilyen hangszeren játszani.

– Hét évvel ezelőtt, a sorozat harmadik állomásaként járt először a Hangszert a kézbe Nyíregyházán, majd 2021 szeptemberében a 43. kiállítást is a szabolcsi megyeszékhelyen rendezhették meg – részletezte Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára. – A programsorozat 288., 289. és 290. napján szeretnének minél több fiatalt és az idősebbeket is rávenni a zenélésre és a zenetanulásra. A Hangszert a kézbe már idősebb, mint a most itt lévő óvodások, ez egy óriási élmény számunkra is, mert évek óta ugyanazt a lelkesedést látom a gyerekeken, amikor egy-egy hangszert kipróbálnak. A zenetanulás, az együtt zenélés fantasztikus élmény, s közben életre szóló barátságokat is lehet kötni. Ezt az élményt kívánom nektek is, úgyhogy gyertek vissza a szüleitekkel is – ajánlotta a gyerekeknek, és hozzátette: meg kell győzni a szülőket arról, hogy milyen fontos hangszeren játszani, és elkezdeni zenét tanulni.

– Nélkülözhetetlen a zenélés örömének és fontosságának társadalmi hangsúlyozása, hogy újra divatba jöjjön a zenélés, a szakmai alapokon nyugvó tehetségkutató versenyek folyamatos szervezése, hogy a szakma legjobbjait díjakkal is elismerjék – fogalmazott a főtitkár, s megjegyezte: a Hangszeresek Országos Szövetsége mindezekkel a színvonalas utánpótlást kívánja fenntartani.

A rendezvény három napja alatt 18 rendhagyó énekóra, valamint több koncert jellegű előadás is várja az érdeklődőket.

Felejthetetlen élmény

Az örökösföldi Kikelet Óvoda mindennapi életében nagyon fontos szerepet játszik a zenei nevelés.

– A zenei előképzés már elkezdődik az óvodában, az alapokat ekkor megtanítjuk a gyerekeknek, és utána a Vikár Sándor Zeneiskolába irányítjuk őket. Zenepedagógusunk, Császiné Aranyi Csilla kezdeményezésére és buzdítására hoztunk el most három csoportot. Az előző héten a Zene Házában voltunk Budapesten hasonló programsorozaton. Óriási élményekkel térünk vissza most is az óvodába, nagyon felbuzdultak a különleges hangszerektől a gyerekek, és még az éneklést is kipróbálhatták a színpadon. Remélem, hogy a jövő zenészei, énekesei, énekesnői itt vannak most a falak, hangfalak között – mondta Bajnay-Szabó Mónika, a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény vezetője, és hozzátette: nagy segítség volt a zeneiskolától, hogy külön buszjáratot biztosítottak az óvodásoknak a rendezvényre.

Izgalmas előadások

Amíg az ovisok a díszteremben próbálgatták a hangszereket, a nagyobbak a könnyűzene alaphangszereivel és azok szerepével ismerkedhettek meg a Piccoli Archi teremben, az Antares zenekar jóvoltából.