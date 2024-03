A Magyar Hollywood Tanács / Hungarian Hollywood Council kezdeményezésére, Mátészalka is megkapta a „Hollywood magyar gyökerei település”-címet. A kitüntető megnevezés több hazai települést illet, a városvezetőségek tagjai március 21-én, csütörtökön kaptak meghívást az Origo Filmgroup Zrt budapesti központjába. Az ünnepi találkozón felavatták azt a térképfalat, melyen a tanács a hírességek szülő- és lakóhelyeit tüntette fel. A világhírű producer és a Paramount Pictures alapítóatyja, Adolph Zukor itt végezte el a polgári iskolát, majd Abaújszántóra került inasnak, majd 15 éves korában gondolt egy merészet, és meg sem állt Amerikáig. 1949-ben életművéért Oscar-díjat kapott. Századik születésnapját világraszóló külsőségek között ünnepelték meg. Munkásságának elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán. Emlékét és nevét többek között újjávarázsolt filmszínházunk őrzi. A kétszeres Golden Globe-díjas magyar zsidó származású hollywoodi színészlegenda, Tony Curtis – lányához, Jamie Lee Curtishez hasonlóan – büszke volt magyar származására. A színészlegenda szülei Mátészalkáról vándoroltak ki Amerikába. Először 1985-ben járt itthon, amikor városunkba is ellátogatott, majd 1988-ban újra szülei hazájába jött. E törekvését és a kötelékek erősítését lánya is fontos feladatának tartja. Emléke előtt Mátészalka a Tony Curtis-emléknappal, -emlékszobával és a nevét viselő kávéházzal (Tony Curtis Cafe) is tiszteleg. Idén ősszel ismét rangos filmfesztivál lesz a városban, melynek kulcsfigurája Tony Curtis lesz. "Városunk egy fénylő csillaggal van jelezve a neves térképen" - nyugtázták a szalkai városvezetők és a múzeumigazgató a térképfal láttán.