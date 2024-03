Játékokkal, finom ételekkel és kézműves programokkal várja a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu péntektől hétfőig. Nagyszombaton, a húsvéti hagyományőrzés jegyében lesz tojásfestés, de böjti ételeket is kóstolhatnak a vendégek. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan terítették meg egykor az ünnepi asztalt a reformátusok és a görögkatolikusok és azt is megtanulhatják, hogyan készül a pászka. Húsvétvasárnap az Aranyalma Néptáncegyüttes indítja a napot húsvéti kántálással 10 órakor, majd Boka Gábor, a képmutogatós vásári komédiás műsora következik. Az előző napokon készített hímestojásokból kiállítás nyílik 11.30-kor, déltől ismét az Aranyalma táncosai lépnek fel. Kész Réka a kárpátaljai tojásdíszítésről mesél 13 órától, a napot pedig a Dalinda énekegyüttes zárja. Hétfőn is folytatódik a programok sora: természetesen nem marad el a locsolkodás, aki pedig szeretne, a húsvéti bálban rophatja.