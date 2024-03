Régen volt már ilyen egyetértés az Oscar-díjak tekintetében a filmszakma és a közvélemény köreiben, mint a 96. Oscar-gála díjazottjainál. Számunkra a legfontosabb, hogy ismét van magyar Oscar-díjasunk, Mihalek Zsuzsa, aki a Best Production Design kategóriában kapta meg az aranyszobrot a Szegény párák című film látványtervéért.

Nem volt meglepetés

Mihalek Zsuzsa ezzel rövid időn belül a második nyertes ebben a kategóriában, 2022-ben Sipos Zsuzsanna részesült ebben az elismerésben a Dűne című filmért. Nem volt meglepetés, hogy az idén a legtöbb díjra jelölt Oppenheimer tarolt a gálán, a 13 jelöléséből 7-et sikerült díjra váltania.

A gála egyik legemlékezetesebb pillanata marad, ahogy az amerikai rendezőlegenda, Steven Spielberg átadja a napjaink legnagyszabásúbb alkotásait jegyző Christopher Nolannek a legjobb rendezés díját. Nincs még két olyan másik rendező, akiket a közönség, a szakma és a kritikusok is a tenyerükön hordoznának, egyaránt meghajolva zsenialitásuk előtt. Borítékolható volt, hogy Cillian Murphy kapja majd az Oppenheimer címszerepéért a legjobb férfialakítás díját, de azok sem csalódtak, akik hasonlóképp biztosra vették, hogy a legjobb férfi mellékszereplő díja is az Oppenheimerhez kapcsolódik, így immár Robert Downey Jr. is az Oscar-díjasok listáját gyarapítja.

A fiatalabb közönség számára Vasemberként ismert sztár köszönőbeszéde nyomán szem nem maradt szárazon a teremben. Hölgyeknél ugyan nem illik a korukat firtatni, az 1988-as Emma Stone oly fiatal még, hogy talán mégsem olyan sértő ez ránézve, különösképpen azért, mert Stone fiatal kora ellenére már a második Oscar-díját kapta a Szegény párák főszerepéért. A kétszeres Oscar-díjas ­Stone példája azt mutatja, hogy már nem kell megöregednie vagy szándékosan elcsúnyítania magát egy színésznőnek ahhoz, hogy felfigyeljenek a színészi képességeire. A legjobb női mellékszereplő díját szintén a kategória legesélyesebbje, Da’Vine Joy Randolph kapta a Téli szünetben nyújtott alakításáért.

Nem volt kétséges, hogy a legjobb betétdal kategóriában Billie Eilish diadalmaskodik majd, az est legemlékezetesebb Barbie-pillanata azonban Ryan Goslinghoz kötődik. Gosling az I’m Just Ken című dal előadásának idejére újra magára öltötte Ken szerepét, és újfent nemcsak humorával és tehetségével, de énekhangjával is lenyűgözte a közönséget. A tánckarral kísért show-elemet a Guns N’ Roses legendás gitárosának, Slashnek a gitárszólója koronázta meg.

Wes Anderson amerikai rendezőt eddig 8 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ezúttal nem egy nagyjátékfilmért, hanem a The Wonderful Story of Henry Sugar című rövidfilmjéért, amiért meg is kapta az elismerést. A japán animáció legendás rendezője, Hajao Mijazaki 21 éve már kapott Oscart, idén pedig neki köszönhetően ismét egy kézi rajzolású egész estés animációs film, A fiú és a szürke gém kapta meg az aranyszobrot. Mijazaki kézi rajzolású filmje és az Oppenheimer digitális trükköket mellőző atomrobbanása mutatja, hogy a digitális világban is van még helye az igazi, régi vágású művészeknek.

Jonathan Glazer Érdekvédelmi terület című filmje Cannes-ban lecsúszott az Arany Pálmáról, az Oscar-díj viszont kárpótlást jelenthet minden idők leginnovatívabb holokausztfilmjének. A cannes-i fődíjas Egy zuhanás anatómiája ezúttal a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában diadalmaskodott. Az orosz–ukrán háborúról szóló dokumentumfilm, a 20 nap Mariupolban győzelme is várható volt. Egyedül az est nagy vesztesei, a Megfojtott virágok és a Maestro alkotói távozhattak üres kézzel.

Váró Kata Anna

Meztelen férfi a show-n

A 96. Oscar-gálán bár volt meztelen férfi, hogy megidézze azt az 1974-es zavarba ejtő pillanatot, amikor egy ruhátlan férfi zavarta meg a gálát, az idén ez már a show része volt, gondosan ügyelve arra, hogy senki ne érezze magát igazán kínosan miatta. Az este jelentősebb bakik és botrányok nélkül valóban a díjazottakról és a filmkészítés világklasszisainak ünnepléséről szólt, ahol a díjakat sem követte méltatlankodó kommentáradat.