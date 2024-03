Nagyon ritkán látni ennyi színházigazgatót egy helyen, mint amennyien hétfő délután a Szindbád Bisztróban gyűltek össze, Nyíregyházán találkoztak ugyanis a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének tagjai. A teátrumok vezetői a grémium nemrégiben megválasztott elnöke, Kirják Róbert meghívására érkeztek a vármegyeszékhelyre, hogy megvitassák azokat a problémákat, amelyek valamennyi vidéki színházat érintik, de azokat a jó megoldásokat is áttekintették, amelyekkel egymás munkáját segíthetik.

Pályázatok, támogatások

– Egyezettünk a pályázati rendszerről, az állami támogatásokról és a Lázár Ervin Programról is, ezek mellett pedig sok olyan ötlet is elhangzott, amelyek megvalósításával a színházak optimálisabban működhetnek – mondta Kirják Róbert. A Móricz Zsigmond Színház igazgatója hozzátette, számos költséghatékony módszer áll a rendelkezésükre: ilyen többek között a díszletek és jelmezek kölcsönzése, eladása. Elhangzott: a találkozó célja az egyeztetés mellett a csapat- építés is, ennek jegyében az igazgatók este közösen nézték meg a nyíregyházi teátrum új sikerdarabját, a Don Juant.

Folyamatosan egyeztetnek

Barnák László, az egyesület egyik alelnöke, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója elmondta: a finanszírozás és a gazdálkodás kérdése vagy a béren kívüli juttatások rendszerének kidolgozása valamennyi igazgató számára kulcsfontosságú, ezért is fontos, hogy ezekben a kérdésekben egyeztessenek és közösen gondolkodjanak.

– Beszélgetünk a felújításokról, a bemutatók műfaji megoszlásáról, de arról is, hogy a finanszírozás függvényében az egyes színházakban hogyan változik a repertoár, nő-e például a vígjátékok, komédiák aránya. Az egyesület elnöke és az alelnökök rendszeresen kommunikálnak az igazgatókkal, összegyűjtik az információkat, és továbbítják azokat az egyesület tagjainak. Mivel minden vidéki teátrum vezetője tagja a szervezetnek, lefedjük az egész országot, s bízunk benne, hogy a véleményünket, tanácsainkat a döntéshozók is figyelembe veszik – mondta Barnák László, aki úgy fogalmazott: a színházak legstabilabb támogatói a nézők, ezért a fő feladatuk a közönség megtartása, de nagyon fontos a minőség megőrzése is. – Ha a nézők olyan mondanivalóval találkoznak, ami megérinti őket, megtelik a ház, ez tehát a siker receptje – tette hozzá.

Kirják Róberttől ennek kapcsán megtudtuk: a nyíregyházi színház esetében a saját bevétel aránya 20 százalék, ami jóval meghaladja az országos átlagot, vannak ugyanis olyan intézmények, ahol ez csupán 3-4 százalékot ér el.