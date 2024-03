A Gégényi Gárdonyi Géza Általános Iskola művészpalántája, az ötödik osztályos Glonczi Lilla nagy szorgalommal elkészített rajzait állították ki a napokban az iskola aulájában. Lilla művészete nemcsak az iskolai mindennapok világába kalauzolja el a képeit megtekintőket, de betekintést nyújt a K-pop és az anime egyedi stílusába is. A kötelező órai rajzok és az irodalmi-történelmi témákhoz készült illusztrációk mellett Lilla a szabadidejében, több hónap alatt készítette el a képeket, amelyeket most az iskola tanulói és dolgozói is megcsodálhatnak.