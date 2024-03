Több éve kreatív, informatív és játékos rendezvénnyel ünnepeljük március 15-ét. A közel 800 diák, 32 osztálya egyszerre vesz részt a Hazánk, Magyarország vetélkedőn. Osztályfőnökök az osztályukkal közösen mérettetik meg magukat ezen a különös napon és emlékeznek a hőseinkre. Rajzolnak, puzzle-t raknak, totót, logikai feladatokat oldanak meg az ünnepkörrel kapcsolatban. Az élményszerzéssel egyszerre kapnak a diákok megannyi információt a történelmi eseményről. Öröm látni a lelkesedésüket, jó érzés megtapasztalni, hogy ebben a felgyorsult világban motiváljuk őket. Fontos, hogy a legtöbb ismeretet kapják meg nemzeti ünnepeinkről, vidékünk értékeiről. Ezzel is erősítve bennük a vidék, a táj, a hazához való kötődést - mondta Fejér Gábor Zoltán, az intézmény igazgatója. Technikum révén szeretnénk diákjainkat a szakmai képzés mellett az életre is nevelni, olyan tudást biztosítani számukra, hogy a mindennapokat könnyebben és akadálymentesen éljék meg. Ezért a közösségépítés, élményszerzés mellett számos olyan programot is kínálunk, ahol kipróbálhatják képességeiket, ahol még több élménnyel gazdagodhatnak - fejezte be gondolatát az igazgató. Pótor Melinda