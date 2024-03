Jó pár javaslatról kellett döntenünk, egy maratoni bizottsági ülésen vagyunk túl, melynek eredményeként több impozáns érték is bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktárba – árulta el lapunknak Baracsi Endre, a vármegyei értéktárbizottság elnöke kedden, a legutóbb felvett értékekről tartott sajtótájékoztatón. Ahogy megtudtuk, a legutóbbi ülésen a bizottság tagjai tíznél is több javaslatot vitattak meg, melyek közül öt kerülhetett fel az immár 172 értéket számláló listára. A sajtótájékoztatón Filep Sándor, a vármegyei értéktárbizottság alelnöke arról számolt be, hogy az elmúlt években igazán magas színvonalúra emelkedett a bizottság munkája.

Fotó: Dodó Ferenc

Akár hungarikum is lehet

– A vármegyében rengeteg olyan érték van, amire büszkék lehetünk, de sokszor nem vesszük észre, miben élünk. Az értéktár egyik legújabb eleme a Tiszavasvári Sportgyűjtemény, melyben különféle relikviákat, mezeket, serlegeket gyűjtöttek össze, melyek nem csupán a település vagy a vármegye számára lehetnek fontosak. Később akár a vidéki sportgyűjtemények fellegváraként is beszélhetünk majd a tiszavasvári gyűjteményről. Egy olyan folyamat részesei lehetünk, aminek eredményeként a beregi keresztszemes után akár ez a gyűjtemény is bekerülhet a hungarikumok közé – hangsúlyozta Filep Sándor.

A frissen felvett értékek között találjuk a tyukodi gyékényfonást, a településhez kötődő táncokat, illetve a páratlan tatárjáráskori kincsleletet is. Szintén bekerült az értéktárba a Vigyázzunk Egymásra Egyesület által készített szívpárna, ami a daganatos betegségből lábadozó nőknek készített rehabilitációs segédeszköz.