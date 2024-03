Megkerülhetetlen digitalizáció

És ha már szóba került a motiváció, számos cikk született már arról, mennyire nehéz dolguk van a pedagógusoknak, ha motiválni szeretnék a diákjaikat, és fenntartani a figyelmüket a tanórán. Dr. Minya Károly szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy napjaink iskolásai kevésbé motiváltak lennének, mint a korábbi generációk.

– Minden iskola és diák más és más. Sok múlik azon, hogy milyen diákok érkeznek az iskolába, őket mennyire motiválják otthon. Az sem mindegy, milyen az osztályközösség, egymást mennyire „húzzák fel”, illetve az osztályban az az elfogadott minta, hogy „tanulni igenis jó”, vagy éppen az ellenkezője. Természetesen a pedagógus személye is kulcsfontosságú, nem mindegy, hogy egy tanár mennyire képes lelkesíteni a rá bízott diákokat – hangsúlyozta dr. Minya Károly, akivel arról is beszélgettünk, manapság mennyire fontos a digitális eszközök használata egy tanórán.

– Egyszerűen fogalmazva, ma már kikerülhetetlen ezen eszközök használata. Amikor lehetséges, be kell vonni az óra menetébe a digitális technikát. Nagyon szeretik a gyerekek azokat a platformokat, melyeken teszteket oldhatnak meg, sőt akár egymással is versenyezhetnek. A mai iskolák felszereltségéhez már hozzátartozik az okostábla, ami azért is előnyös, mert a tanár is jobban szemléltetheti az adott tananyagot. A mesterséges intelligencia is egy olyan eszköz lehet, ami új távlatokat nyithat, persze csak akkor, ha megfelelően használják – világított rá a nyelvész.

Az előadáson hamar megmutatkozott, mennyire előnyös és hasznos a játékos, sok esetben humoros feladatok alkalmazása az oktatásban, hiszen a népes diáksereg kíváncsian hallgatta dr. Minya Károly szavait, és nagyon aktívan kapcsolódtak be a munkába.

Az okostelefonra sokan tekintenek átokként, de az órán is lehet áldás dr. Minya Károly