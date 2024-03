A Búza téri piac árusai felkészültek az ünnepre, ám hiába roskadoztak hajnalban a polcok, voltak, akik néhánya óra alatt mindent eladtak. Sokan ugyanis már hét közepén megvették az ünnepi menü hozzávalóit, így szerdán és csütörtökön is óriási volt a tömeg, de ahogy az árusoktól megtudtuk: mindig vannak, akik csak a hét végén szerzik be a húsvéti asztalra valót.

Hétfőn ünnepelnek

A Szentmiklóssy húsbolt mindkét standjánál kígyózott a sor: hatalmas a választék, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján az üzlet dolgozói nagy tömeggel számoltak. Volt sonka, karaj, csülök, tarja, oldalas, de még kolbász is – mint megtudtuk, a legtöbb vásárló tarját, combot és sonkát vásárolt. A Szalámibolt pultja is főként füstölt sonkától és sertéscombtól roskadozott – itt is rengetegen várták, hogy sorra kerüljenek.

Makara János is a hagyományos húsvéti húsokkal kínálta a piacra látogatókat, de sokan vettek tőle a híres csípős kolbászból is. Mint mondta, nagypénteken és szombaton várja a legtöbb vásárlót. – A legnagyobb forgalom biztos, hogy hétvégén lesz, sokan akkor szerzik be az alapanyagokat, hiszen az emberek többsége csak húsvét hétfőn ünnepel – mondta lapunknak a kistermelő.

Kevesebbel készültek

A Hurka, kolbász húsbolt nagyobbik üzlete a piac külső részén található, ott jól indult a reggel. – Rengeteg sonkát vásároltak az emberek, de nem csak azt vitték: jól fogyott a kötözött comb, a tarja, emellett szalonnát és kolbászt is sokan vettek – mesélte az eladó. Hamar kiürült a bolt pultja, aminek az az oka, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb áruval készültek. – Azt tapasztaltuk, hogy az emberek egy része már nem engedheti meg magának a minőségibb és ezáltal drágább termékeket, így nem volt annyi vásárlónk. Akik viszont a legkiválóbb alapanyagokból szeretnék elkészíteni az ünnepi fogásokat, az idén is jönnek majd – tette hozzá.

Nem csak dekoráció

A húsvét és a tojás kéz a kézben jár: egyrészt a tojásfestésnek- és vadászatnak nagy hagyománya van a családokban, másrészt a sonka mellől sem hiányozhat, így az ünnepi menünek is nélkülözhetetlen eleme. A szerencsi tojás standja 1500-2000 darab tojással készül egy átlagos napra, húsvétkor azonban ez a szám csaknem megduplázódik: a hétvégi tömeg miatt nagyjából 4000 tojással számolnak – tudtuk meg Beától, aki hozzátette: dekorálás céljából kevesebben vásárolnak tojást, de nem tűnt el teljesen ez a szép szokás. Mivel húsboltjuk is van Szerencsen, sokszor hoznak magukkal tepertőt és zsírt Nyíregyházára – húsvét előtt erre is van kereslet.

Kalácsok és lekvárok

A sonka mellett a kalács is főszerepet kap húsvétkor. A Vela pékség pékei és eladói is arra számítottak, hogy rengetegen térnek be hozzájuk ezekben a napokban, hiszen így van ez az év minden szakában. Annak érdekében, hogy a minden vásárlójuk időben hozzájuthasson a kedvenc pékárujához, előrendelési lehetőséget biztosítottak. És egy újdonsággal is készültek: az idén a vajas kalács is bekerült a húsvéti kínálatukba és máris nagy sikere lett – tudtuk meg. Van még egy különlegességük: minden ünnepre az alkalomhoz illő formában sütik meg a mézes tallért – ezúttal nyuszi alakú süteményt készítettek, a vásárlóik nagy örömére.

A húsvéti asztalon a húsok mellett a desszertek is jól megférnek, ezekhez pedig szükség lehet befőttekre, lekvárokra: Palánkiné Antal Katalin és férje házi lekvárjait, szörpjeit és befőttjeit úgy viszik, mint a cukrot. Termékeik bejárták az egész világot és mindenhonnan jó visszajelzéseket kaptak. – A kézműves lekvárunk eljutott már Brazíliába és Dél-Koreába is – mesélte a házaspár, és elárulták: már csak a Búza térre hozzák el a nyár zamatát. A húsvét előtti napokban őket is megrohamozták: főként őszibarack és szilvalekvárt vittek az emberek.