„Gyöngyösi Ivett történelmet írt: megvan a zongora új, magyar hölgy-poétája, akire annyi évtized óta várunk” – áradozott róla Batta András Erkel Ferenc-díjas, Széchenyi-díjas magyar zenetörténész. A vásárosnaményi születésű, ma már világhírű zongoraművész a Virtuózok televíziós tehetségkutató műsor révén vált szélesebb körben is ismertté. Róla mondta Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar zongoraművész, karmester: „Gyöngyösi Ivett rendkívüli tehetség, a zongora született költője”. Placido Domingo többszörös Grammy-díjas spanyol operaénekes-tenor kijelentette a Virtuózok láttán-hallatán: „Ivett egy kész művész, aki sokkal fiatalabbnak néz ki a koránál. Nagyon élveztem a Chopin műveket, amelyeket előadott”. Túlzás nélkül állítható, hogy a szakma és a közönség által is ismert, elismert 30 éves zongoraművész kiemelkedő talentum, aki fellépett a világ leghíresebb koncerttermeiben, például az Egyesült Államokban, Japánban, Svájcban, Németországban, Csehországban, Franciaországban, Ausztriában, Lengyelországban, Hollandiában, Belgiumban, Olaszországban és Kanadában.

– Hét évesen kaptam meg az első hangszeremet. Egészen kisgyermek koromtól tagadhatatlan volt a megmagyarázhatatlan kíváncsiság és vonzás a zongora iránt – idézte fel a kezdeteket érdeklődésünkre Ivett, aki külföldről nemrég költözött vissza Magyarországra. – Élénken emlékszem az óvodában eltöltött napokra, ahol volt egy koncertzongora. Nagyon szerettem volna megszólaltani, de az óvónők nem engedték. Édesanyám az első adandó alkalommal beiratott a helyi zeneiskolába Antalovszky Erzsébethez. Az első zongoraóra után már improvizáltam, hallás után játszottam különböző darabokat, és voltak saját szerzeményeim is. Rögtön tudtam, hogy erre vagyok predesztinálva, a zene iránti elhivatottságom azóta is töretlen.

Első koncertjét alig tízévesen adta szülővárosában, Vásárosnaményban csodagyerekként. Tizenöt évesen debütált szólistaként a Zeneakadémia nagytermében.

Gyöngyösi Ivett

Fotó: Gyöngyösi Ivett archívuma

– A Virtuózok lehetőséget nyújtott arra, hogy több embernek okozzak örömet a zenén keresztül. Nagy megtiszteltetés ért akkor is, amikor a Virtuózok Karitatív Nagykövete lettem. Elkötelezett vagyok, hogy pozitív hatást gyakoroljak a világra. Számomra az igazi sikert nem pusztán a személyes eredmények jelentik, hanem az is, hogy milyen változást hozunk mások életébe az együttérzéssel.

Ivett pályájának lendületét lefékezte a pandémia, többek között egy olaszországi koncertturné is elmaradt, a járványhelyzet idején sok online koncertet adott, például a Steinway&Sous és az amerikai Lancaster Nemzetközi Zongorafesztivál felkérésére. Ebben az időszakban a Zeneakadémia nagytermében Mozart A-dúr Zongoraversenyét adta elő a Concerto Budapest Zenekarral, Takács-Nagy Gábor vezényletével, ami óriási erőt adott neki.

– Hálás vagyok a lehetőségekért, amiket kaptam eddig, továbbra is elkötelezett vagyok a folyamatos fejlődés és művészi kifejezés iránt. Hatalmas megtiszteltetés volt olyan karmesterekkel együtt játszani a világ híres koncerttermeiben, mint Keller András, Kocsis Zoltán, Záborszky Kálmán és Takács-Nagy Gábor. Tizennyolc évesen nemzetközi elismertséget hozott, amikor első díjat nyertem az Euro Radio New Talent zenei versenyén az UNESCO különdíjával. Nemrég Svájcban a Paderewski emlékére alapított Georges Filipinetti díjjal tüntettek ki. Hat éve szereztem meg a művészdiplomámat a híres Barenboim-Said Akadémián Berlinben, Maestro Daniel Barenboim mentorálásával. Három esztendeje kitüntetéssel diplomáztam mester szólista szakon a Genfi Zeneakadémián Ricardo Castro és Nelson Goerner osztályában, emellett orgona és karmester szakon is végeztem. Korábban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Dráfi Kálmán és Némethy Attila voltak a tanáraim, de sokat köszönhetek Batta Andrásnak és Vásáry Tamásnak is. Mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy kibontakozzon a művészetem.

Gyöngyösi Ivett beregi származású, ezért a vidék, Szabolcs-Szatmár-Bereg különleges helyet foglal el a szívében.

– Zenei utam alapjaként tekintek a vármegyére, hiszen itt kezdődött a zenei pályafutásom. Vásárosnaményban adtam első szólóestemet alig tíz évesen. Miközben járom a világot, az emlékek és a hovatartozás érzése rendkívül erős maradt bennem.

A zongoraművésznő számos mesterkurzus professzora világszerte, a Genfi Zeneakadémián és az Egyesült Államokban is oktatott.

– Már a 2025-ös koncertnaptáramat szervezem, tervezem. Intenzíven készülök a következő projektekre. Izgalmas meglepetéseket tartogatok a közönségemnek. Szeretett rajongóim lelkesen követnek a Facebook- és Instagram-oldalaimon, ahol már több mint tizenötezres közösséget alkotnak. Hamarosan elkészül a honlapom is, ami egy újabb kiváló lehetőséget nyújt majd a mélyebb interakcióra velem és a zenei világommal.