A Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák XI. Országos Hete keretében megnyitották szombaton Nyíregyházán a megyei könyvtárban az Aranykapu Népművészeti Egyesület programsorozatát is. Köszöntőt mondott Mussó László, az egyesület elnöke és Tomasovszki Anita, a könyvtár igazgatója. Az érdeklődőket több foglalkozás és bemutató is várta. A vendégek láthattak vertcsipke.készítést, tojásfestést, népi játékokat, gyöngyfűzést, valamint volt bőrműves bemutató is.