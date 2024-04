Március 25-től 27-éig több mint ezren vettek részt a 79. interaktív zenei kiállításon a Vikár Sándor Zeneiskola dísztermében, ahol hét szekcióban mintegy 140 hangszert és eszközt lehetett kipróbálni, megismerni, illetve a kiállításokat rendhagyó előadások, énekórák is kísérték, az érdeklődőknek pedig hazai és vármegyei zenészekből is álló szakembergárda segített. Turcsán András podcast beszélgetésben mesélt arról, hogyan került ebbe a népszerű országos programsorozatba, ami az idén kezdte meg a 8. évadát. Szóba került az is, miért jött létre a sorozat, mi a célja a kiállításnak, miért érdemes már egészen kicsi kortól hangszert adni a gyerekek kezébe, s hogy milyen előadásokat hallgathattak meg az résztvevők. A szakember elmondta azt is, merre veszik még az irányt az idén a sorozattal.