Mint az a megnyitón elhangzott, a Budo szó azt jelenti: a harcos útja. Sárga Richárd, a Két Kard Iskolája Sportegyesület tagja, a szombati rendezvény főszervezője, a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában megrendezett gála megnyitóján kiemelte: a japán mesekönyvek, az öltözékek, úgy, mint a kimonók, vagy a például a kardok, köztük a katana vagy a wakizashi, mind-mind szerves részét képezik a japán kultúrának.

Segített az önkormányzat

– Hogy ezeket a tárgyakat itt ma bemutathassuk, hogy megidézhessük a japán harcosok és a távol-keleti kultúra szellemét, abban nagy segítségünkre volt a nyíregyházi önkormányzat – emelte ki Sárga Richárd, majd átadta a szót dr. Ulrich Attilának. Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, két éve ismerte meg a Két Kard Iskoláját, illetve az egyesület munkásságát. Mint fogalmazott, történészként tudja, hogy a keleti emberek mozdulatai és cselekedetei mögött milyen testi-szellemi erőfeszítés és koncentráció húzódik meg.

– Azt gondolom, hogy a „Z” és az „Y” generáció tagjai számára nem feltétlenül a közösségi média jelenti az elsődleges megjelenési színteret, az internet és az online tér nélkül is lehet tartalmas dolgokat véghez vinni, megtanulni – mondta Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Ulrich Attila.

Dr. Vinnai Győzőről talán kevesen tudják, hogy ő a Parlamentben a Magyar-Japán Baráti Tagozat alelnöke. – Ez most itt egy „japán sziget” Nyíregyházán – utalt a nap során megtekinthető távol-keleti kardokra, ruhákra, sisakokra és védőruházatokra az országgyűlési képviselő, aki emlékeztetett: az idén lesz 155 éve annak, hogy Japán és Magyarország elindult egy közös, diplomáciai úton.

– Én magam is jártam Japánban. Ott nem a másik legyőzése, hanem a saját szellem fejlesztése a legfőbb cél. A legfontosabb náluk a tisztelet, amit oda-vissza elvárnak a polgártársaiktól, illetve a környezet védelme is prioritás – emelte ki köszöntőjében dr. Vinnai Győző.

A megnyitó után az érdeklődők egy filmet láthattak, ami természetesen a japán kultúrához tartozó legfontosabb értékeket emelte ki, majd a Két Kard Iskolája harcművészeti bemutatója következett, amin a tizenhat éves Mizsei Bence is megcsillantotta tudását. Mint azt lapunknak elárulta, amíg Kisvárdán élt, addig kyokushin karatéra járt, de ma már Baracsi Zsolt shotokan nyíregyházi edzéseit látogatja, teszi mindezt hetente két alkalommal.

Fontos a ráhangolódás

– Minden edzést egy rövid meditációval kezdünk, ez egy amolyan ráhangolódás. A shotokan egyébként inkább az önvédelemre alapszik, ellentétben a kyokushin-nal – tudtuk meg a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Technikumba járó diáktól.

Fehér, citromsárga, narancssárga, zöld, kék, barna és fekete – így követik egymást az övek, illetve azok színei, amik egy karatés tapasztalati és tudásszintjét hivatottak megmutatni.

– Nekem egyelőre citromsárga van, ahhoz pedig, hogy feljebb lépjek, meg kell tanulnom, illetve be kell mutatnom a vizsgán egy katát, azaz egy speciális ütéskombinációt – fogalmazott.

Barnai István, aki a magángyűjteményét, vagyis annak csak egy részét hozta el a nyíregyházi Kodály-iskolába. Ezek közt voltak tantók (enyhén ívelt, rövid kardok), cubák (ezek a kardmarkolatot védték), harci sisakok, íjvesszők, naginaták, azaz speciális lándzsák.

– Még gyerek voltam, amikor édesapámmal egy öreg gyűjtőhöz jártunk át Debrecenbe. Akkor szerettem bele a távol-keleti, köztük a kínai dolgokba. Járom Európát, így Franciaországot, Belgiumot, Olaszországot, és az ottani régiségvásárokon szoktam új dolgokat beszerezni – árulta el Barnai István.