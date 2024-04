Móricz Zsigmond Színház

19 óra: Don Juan, Móricz bérlet, Móricz extra bérlet, nagyszínpad

A világ leghíresebb csábítójának történetét Horváth Illés, színházunk művészeti vezetője állítja színpadra.

Krúdy Art Mozi

17 óra: Most vagy soha!, magyar történelmi kalandfilm

Amikor 1848. március 15-én a lánglelkű költő, Petőfi Sándor költeményével, a Nemzeti Dallal kirobbantja a magyar forradalmat, az osztrák elnyomók egy titkosügynököt bíznak meg a feladattal, hogy állítsa meg a felkelést.

19.20: Godzilla x Kong: Az Új Birodalom, amerikai akciófilm

A mindent eldöntő, minden eddiginél nagyobb háború nem ért véget azzal, hogy Kong és Godzilla szembetalálkozott és összemérte az erejét. Mert az ember most már kénytelen belenyugodni, hogy nem ő a legerősebb a földön. És nem ismeri igazán a saját világát: várja még néhány eddig rejtve maradt meglepetés. Bujkál még valami a föld alatt, ami felébredt, és pusztítani akar. Az emberiség képtelen megállítani. Talán Kong is képtelen volna. És Godzilla is. De ha ők ketten összefognának, akkor esetleg megmenekülhetnének ők is és mi is…