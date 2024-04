Hét év. Népmesei, mágikus, három „kamaszgenerációt” kibontogató hét esztendő. Ennyi telt el azóta, hogy először találkoztak a megyei könyvtár teraszán az írással kacérkodó középiskolások. Az eleinte félszeg fiatalok Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író iránymutatása, tanácsai és hallgatásai hatására egyre magabiztosabban lépkedtek az irodalom ösvényén. Vannak, akik mostanra szárnyalnak, már nem csak Nyíregyházán ismerik a nevüket, míg mások egészen a közelmúltig a bátorságot gyűjtögették ahhoz, hogy az olvasók elé tárják az asztalfiókban rejtegetett kincseiket. A napokban mutatták be a könyvtár új kiadványát, a teraszosok írásaiból összeállított irodalmi antológiát, aminek címe: Szívburokszatyor.

– Az igazgatónővel, Tomasovszki Anitával korábban beszélgettünk arról, hogy kellene egy közösség a kamaszoknak. Nem tantárgyra, nem leckére, nem kreatív írásra gondoltunk, hanem beszélgetésre írásról, lélekről, művészetekről. Később aztán kaptam egy felkérést, hogy legyek a Kamasz Terasz mentora Tamással, régi írótársammal, barátommal együtt – idézte fel az indulást Nagy Zsuka. A nyíregyházi költő hozzátette: az elmúlt időszakban sokan megfordultak a teraszon, a keménymag tagjai azonban akkor is visszajártak a találkozókra, amikor a tanulás vagy a munka másik városba szólította őket.

Sokat tanultak egymástól

Az író ember szereti nyomtatásban látni papírra vetett gondolatait, érzéseit, érthető hát, hogy felmerült az igény erre a teraszosokban is. Dr. Babosi László igazgatóhelyettes meghallotta a kérésüket, s mindent elkövetett azért, hogy teljesíthesse is. A fiatalok és mentoraik márciusban kézbe vehették a kötetet.

– Azt hittük, hogy mivel fiatalok vagyunk, legalább is lélekben biztosan, tudjuk, miként gondolkodnak, hogyan akarnak írni, de sokszor rá kellett döbbennünk, hogy a néhány év korkülönbség és a tanári tapasztalat ellenére rengeteg dolog maradt rejtve előttünk. Mi is sokat tanultunk általatok – vette át a szót Béres Tamás. A mentor néhány számadattal is szolgált: a 124 oldalas kötetben tizennégy fiatal húsz írása kapott helyet, valamint tizenhárom illusztráció, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjainak alkotásai.

Őszinte mosolyok és csillogó szemek – megjelent a Kamasz Terasz szerzőinek irodalmi antológiája

Fotó: Csáki Alexandra

S hogy miért éppen Szívburokszatyor? A kiadványban is olvasható egyik vers után kapta ezt a címet. Szerzője Tóth Virág, aki még középiskolás volt, amikor megjelent első verseskötete, az Angyalfogak. Mentőtisztnek tanul és mentőápolóként dolgozik, mégsem az anatómia iránti érdeklődése ihlette meg címadásnál.

– Nem tudom, miért Szívburokszatyor – vallotta be Virág. – Az emberek és természeti képek között asszociálva alakulhatott így.

Kis hal az óceánban

Magyar Boglárka gimnáziumi osztályfőnöke „parancsára” csatlakozott a Kamasz Teraszhoz, egyike azoknak, akik az indulás óta tagjai a csapatnak. A verstől a novellán át a drámáig több műfajban is megmutatta magát, rendszeresen publikál irodalmi és művészeti folyóiratokban. Arról, hogy író emberként hogyan boldogul a fővárosban, úgy fogalmazott: Nyíregyháza és Budapest között az irodalmi élet szempontjából nagy a váltás. Ez egy pici tó, amiben könnyű nagy halnak lenni, Budapest viszont óceán.

– Próbálok nem erőltetve, csak akkor írni, amikor kiömlenek belőlem a történetek. Már alakul egy novelláskötetem, ami itt játszódik, hiszen itt nőttem fel, ezt a környéket ismerem a legjobban.

Bogi az írás mellett a rendezésbe is belekóstolt, az Animalitas Animae című előadást hamarosan a Szindbád közönsége is láthatja.

Természetesen a legfiatalabb teraszosok is ott voltak, felolvastak. Mentoraik le sem tagadhatták, mennyire büszkék rájuk. A bemutató után Zsuka elégedetten mosolygott: „ez friss volt, őszinte és egy kicsit kócos – mint amilyenek vagyunk”.