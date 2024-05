Mindenki nézzen szét otthon!

– Nem vitt rá a lélek, hogy pénzt csináljak belőlük, és azt sem akartam, hogy mások fogdossák, használják, ezért döntöttem úgy, hogy múzeumoknak adományozom a régi bútorokat. Egy részüket a székesfehérvári püspöki palotának ajánlottam fel, és fontosnak tartottam, hogy ide is kerüljenek, mert így időnként találkozhatok velük – tette hozzá Pregitzer Fruzsina, aki szerint fontos lenne, hogy mindenki nézzen szét az otthonában és gondolja végig, mivel gazdagíthatná a közgyűjteményeket és ezzel az utánunk következő generációkat.

Ezt erősítette meg dr. Mohácsi Endre is: a múzeum történeti vezetője azt mondta, minden régi tárgy fontos lehet. – Akár egy papírcetli vagy egy ruhadarab is sokat segíthet a történészeknek abban, hogy még részletesebben feltárják a múltunkat, ezért arra kérem a családokat, hogy őrizzék meg szüleik, nagyszüleik, dédszüleik tárgyait, dokumentumait – fogalmazott.

Vásárlás, adományozás

Dr. Rémiás Tibor, az intézmény igazgatója elmondta, a Jósa András Múzeum több mint 1 millió műtárggyal rendelkezik, ezek legnagyobb része, mintegy 85 százaléka régészeti ásatások eredményeként bukkant elő. Sok dokumentum és tárgy kerül hozzájuk hagyatékból is: vannak, akik felajánlják ezeket a múzeumnak, de az intézmény is vásárol: egyrészt van erre egy keretük, időnként pedig a múzeum alapítványa is segít a vásárlásban. A harmadik mód pedig, ahogy műtárgyakhoz jutnak, az adományozás: nagy örömmel fogadják az így érkező műtárgyakat, s hálásak a felajánlóknak. Az igazgató külön megköszönte, hogy a bútorok ennyire jó állapotban vannak – Pregitzer Fruzsina azt mondta, mindig nagyon vigyáztak rájuk, s erre kérte a jövő nemzedékét is.