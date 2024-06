– Örömmel fogadtuk a díjakat, amelyek fontos visszajelzések számunkra. Ezek arra köteleznek bennünket, hogy a jövőben is megfeleljünk az elénk támasztott elvárásoknak – mondta lapunk érdeklődésére Bódis Gábor, aki már a közel egy hónap múlva kezdődő 33. Mandala Nyár lázában ég. A július 5-én kezdődő programsorozat nyitányán közkívánatra ismét színpadra viszik a Brandon-Aldobolyi-Szenes szerzőtrió darabját, a Charlie nénje zenés vígjátékot – Mikó István rendezésében. Tavaly volt a premierje a Liliomfinak, ezúttal július 19-én mutatják be. Ray Cooney vígjátékát, A miniszter félrelép című darabot felújították, a Kisvárdai Várszínházzal együttműködve augusztus elsejére tervezik a szabadtéri premiert, amit másnap újabb előadás követ, és a kisvárdai közönségre is gondolnak.