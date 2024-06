A virág szirmain ülő vízcseppeken araszoló csiga, a hajnali párában ébredező borsodi hegyvidék, a kéményekből felszálló füstcsíkok, a táncospárok között kitekintő Ferenc pápa, a tájat megvilágító villámcsapások, épületrészletek, amiket mi talán észre sem veszünk.

Megtették azok, akik a fényképezőgép mögött úgy láttak fényeket, árnyalatokat és örökítettek meg pillanatokat, hogy az elbűvöl, elkápráztat, megérint, mesél és megmutat.

Negyvennégyezer fotó

– A vezérelvek, a zsűri mérlegelési szempontjai 2019 óta nem változtak. Az volt és ma is az a felhívás lényege, hogy a fotográfiák tükrözzék az alkotó kapcsolatát a régiójával, a kultúrájával, közösségével, s lehetőség szerint tükröződjön benne a hazaszeretet – foglalta össze a Magyarország 365 fotópályázat lényegét Kaiser Ottó Magyar Örökség-díjas fotográfus.

– Szerencsére a pályázók megértették a felhívásunkat, és nagyon nagyon szép, magas színvonalú és bőséges anyag jön össze minden évben – mondta a zsűri elnöke, s kiderült: 2023-ban már 44 ezer pályamunka közül mindössze hat hét alatt kellett kiválasztania a héttagú grémiumnak az öt kategória három legjobbját, valamint egy különdíjat is kiosztottak.

A 2023-as országos pályázat legjobb 60 alkotásából állt össze a fotókiállítás, amit szerda délelőtt nyitott meg a Váci Mihály Kulturális Központban.

– A kezdeményezés lehetőséget nyújt a profi és hobbifotósoknak is arra, hogy alkotásaikat a nagyközönség előtt is megmutassák, népszerűsítsék – fogalmazott Kaiser Ottó. – Azt reméljük, a bírálat és a kiemelt, díjazott képek minden évben adnak valamiféle támpontot az amatőröknek, fél amatőröknek vagy félprofiknak: mi az, amit egy szakmai zsűri elfogad, s milyen irányba kellene menni.

A fotográfus örömmel szólt megnyitójában a Magyarország fotóalbumról, a Magyarország 365 online felületről, ahol a képek meg is vásárolhatók, így tudják segíteni, támogatni a fotósokat.

Színek, hangulatok

– Ezek az alkotások itt készültek, ahol élünk, ahol az otthonunk van. Ezernyi árnyalatban mutatják be hazánkat, az ország természeti kincseit, tájait, építészetét és az itt élő közösségeket. Ami pedig összeköti őket: a kötődés az országhoz, a hazaszeretet, és ez a legfontosabb – vélekedett Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója örömét fejezte ki, hogy Nyíregyházán is bemutathatják a tárlatot, s reményét fejezte ki, hogy évről évre visszatér majd a kiállítás, újabb és újabb perspektívákban, színekben és hangulatokban bemutatva Magyarországot, annak értékeit. Az augusztus 26-áig a kulturális központban látható fotók között természetesen ott van a 16 díjazott alkotás, de nyíregyházi fotós képét is láthatjuk: Civa Andrea egy olyan pillanatot örökített meg, amihez joggal adta a Bicajozó kutya címet. Érdemes megnézni a tárlatot, mert feltölt, elkápráztat, elgondolkodtat.