Még egy premier ugyan hátra van – június 8-án, szombaton 20.30-tól az Anconai szerelmeseket mutatják be a Rózsakert Szabadtéri Színpadon –, de lassan véget ér a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 2023-24-es évada, így hamarosan ismét átadjuk az Év színésze díjat. A teátrum nézőinek nem lehet okuk panaszra, hiszen ezúttal is jobbnál jobb előadásokat láthattak, a közönség a nagyszínpadon, a Krúdy kamarában, a Bárány Frigyes stúdióban és a Szindbád rendezvényteremben is remek produkcióknak tapsolhatott.

Év színésze: június 5-éig lehet szavazni

Fotó: Archív / Forrás: Kelet-Magyarország

Év színésze: várjuk a voksokat

A nyíregyházi társulat zenés darabot, vígjátékot, musicalt és drámát egyaránt színpadra állított, a Delila, az Életrevalók, a Don Juan, a Bolha a fülbe, Az öreg hölgy látogatása, a Macskajáték, a Családi játszmák, a Variációk egy rablásra és a Nők az idegösszeomlás szélén című darabok mellett kiváló gyerekelőadások is születtek, s kiváló színészi alakításokban sem volt hiány. Lapunk életében immár közel húsz éves múltra visszatekintő hagyomány, hogy minden évad végén megválasztjuk az Év színészét – nincs ez másként ebben az évben sem. És azon sem változtattunk, hogy a döntés ezúttal is olvasóink kezében van. A Móricz Zsigmond Színház öt kiváló művészére – Gulyás Attila, Horváth László Attila, Horváth Margit, Nagyidai Gergő és Tóth Károly – lehet voksolni június 5-éig az evszinesze.hu oldalon, ahol azt is megnézhetik, hogy a jelöltek mely előadásokban szerepeltek. Fontos tudni, hogy az Év színésze díj nem szakmai elismerés, sokkal inkább a közönség szeretetének kifejezése, amit minden alkalommal nagy örömmel fogadnak a győztesek. Annak a művésznek, aki a legtöbb szavazatot kapja, az évadzáró társulati ülésen adjuk át a díjat.