– Két évadot tönkretett a Covid, legutóbb az elszabadult energiaárak miatt elkerülhetetlenné vált, több hónapos kényszerbezárás borította fel az előzetes terveinket, és bár ezúttal is meg kellett oldanunk kisebb-nagyobb problémákat, végre semmilyen külső körülmény nem befolyásolta a munkánkat – ezzel kezdte köszöntőjét a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház pénteki évadzáró társulati ülésén Kirják Róbert, a teátrum igazgatója, aki úgy összegzett: sikeres évad áll mögöttük. Elmondta: 441 előadást láthatott a közönség, a nézőszám meghaladta a 101 ezret – ez 37 százalékkal több, mint az ezt megelőző évadban volt. Összesen 16266-an vettek bérletet, ennek a bevétele megközelítette a 100 millió forintot. A legtöbben, több mint 11 ezren az Életrevalók című előadást látták, ezt követte a Pinokkió, illetve A szépség és a szörnyeteg. Ebben az évadban is nagyon fontos volt a Lázár Ervin program, amiben ezúttal két előadás – Maszmók az indiánok között, illetve Aranymetszet – szerepelt, ezeket 64-szer, illetve 53-szor mutatták be, s közel 17 ezer gyerek jutott ezek révén színházi élményhez.

Évadzárás díjátadással: olvasóink szavazatai alapján Nagyidai Gergő lett a Kelet színésze

Forrás: Kelet-Magyarország/Gazdag Mihály

Évadzárás: a köszönet hangja

– Ez az évad végre arról szólt, amiről szólnia kellett: a színházcsinálásról, s a célunk az elmúlt évek rombolása után nem is lehetett más, mint az újjáépítés – így fogalmazott Horváth Illés, a színház művészeti vezetője, és hozzátette: ez sikerült. – A kényszerbezárások és a Covid alatt bevezetett intézkedések megtépázták a nézőszámot, s nekünk úgy kellett visszacsábítanunk a közönséget a színházba, hogy megtartjuk a színvonalat, építve a képességeitekre, a tehetségetekre. Elegyítenünk kellett a kultúraközvetítő szerepünket a jó értelemben vett szórakoztatóiparral, a nézőket napról napra, estéről estére el kellett kápráztatni, s el kellett gondolkodtatni. Bármilyen műfajról is legyen szó, ezt csak szívvel és lélekkel lehet elérni, s nektek ez sikerült, amit köszönök mindannyiótoknak. Minden előadásba beleteszitek a személyiségeteket, a humorotokat és ez őszintén megélt pillanatokat eredményez, amiért nemcsak én vagyok hálás, de azt hiszem, valamennyi nézőnk is. Büszke vagyok rátok, hiszen a beugrásaitokkal, áldozatkész hozzáállásotokkal számos esetben mentettétek meg az adott előadást és magát a színházat, kisgyerekes apukaként pedig örömmel tapasztalom, hogy a magas minőség nemcsak a felnőtteknek szóló darabjainkat jellemzi: a gyerekelőadásaink korszerűek, modernek, s tele vannak érzelmekkel.