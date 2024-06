Értékes tanulmányokat és családi hagyatékokat is tartalmaz a nyíregyházi Jósa András Múzeum 65. jubileumi évkönyve, amit szerda délelőtt mutattak be. – Egy igen nagy múltra visszatekintő szakmai kötetről van szó, melynek idei kiadásában 22 szerző 23 tanulmánya szerepel – hangsúlyozta dr. Holmár Zoltán történész, kötetszerkesztő. Megtudtuk: az idei kiadvány különböző tanulmányokat, bibliográfiai anyagokat és számos érdekes írást tartalmaz. Ebben a kötetben található többek között az idén márciusban elhunyt Zentai Mihály, a nyíregyházi adóállomás egykori vezetőjének utolsó tanulmánya, Az eletói középhullámú rádió-adóállomás története is, amelyet kiemelten jelöltek a szerkesztők.

A Horthy-hagyatékot is bemutatja az évkönyv

Fotó: Csatári Jázmin Abigél / Forrás: Kelet-Magyarország

A múzeum büszkesége az évkönyv

Dr. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója, egyben a kötet főszerkesztője elmondta: nagy büszkeség számukra, hogy megjelenhetett egy újabb kötet. – Az első könyv megjelenése óta mindig az volt a cél, hogy a múzeum tevékenységeit, kutatásait bemutathassuk az embereknek. Éppen ezért fontos volt, hogy a régészet, a történettudomány, a néprajz, a muzeológia, az irodalomtörténet és minden más területünk helyet kapjon benne. Számunkra óriási jelentőséggel bír, hogy 65 év alatt folyamatosan, ha nem is minden évben, de megjelenhetett ez a kötet – mondta elégedetten az igazgató, aki adatokkal is szolgált: az elmúlt 65 évben összesen 46 kötet jelent meg 901 tanulmánnyal, 17 109 oldal terjedelemmel. Azt is megtudtuk: ezen anyagok 30 százaléka a régészet, 26,5 százaléka a történettudomány, 16,5 százalék pedig a néprajz területét mutatja be, 27 százalék pedig minden egyéb tanulmányt foglal magába. – A szinte mindenki által ismert Britannica Hungarica Világenciklopédiával hasonlítottuk össze az eddigi évkönyveinket: az enciklopédia eddig 18 kötetben, összesen 14 ezer oldalon jelent meg, és ha megnézzük a mi adatainkat, méltán lehetünk nagyon büszkék – tette hozzá.

Az igazgató kiemelte: az idei kötet egyik legkiemelkedőbb része a Hasznos-Horthy hagyaték bemutatása, amelyből Horthy György azon emlékeit, tárgyait ismerhetik meg az olvasók, amelyek tavaly kerültek a múzeumhoz.