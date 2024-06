– Csak a fűszerek önmagukban nem tesznek ízletessé egy ételt, ehhez kiváló minőségű alapanyagra is szükség van – így fogalmazott lapunknak Porkoláb Gyöngyi, a június 17-én Nyíregyházán látható Medveles című színdarab produkciós vezetője, aki ez esetben az egyik fő „összetevőről” gondoskodott.

Medveles: Porkoláb Gyöngyi a produkciós vezető

Forrás: ALLE Managment

Kinyílt egy szelep

– Az Apamondta.hu című podcastsorozatot négy és fél évvel ezelőtt azért indítottam el, mert kíváncsi voltam arra, a férfiak hogyan élik meg a szülővé válást. Már akkor is nagyon sokféle platformon lehetett olvasni, hallani arról, hogy a nőkben ez milyen érzéseket indít el, milyen nehézségekkel küzdenek, kitől kérhetnek/kaphatnak segítséget, de az édesapákról jóval kevesebb szó esett. Aztán elindult a műsor, és bár tudtam, hogy a férfiak nagy része nem beszél szívesen az érzéseiről, erősen hittem abban, hogy a sablonfeleletek helyett valódi válaszokat kapok majd. Nagyon kíváncsi voltam a vendégeimre, akik ezt azzal hálálták meg, hogy megnyíltak előttem. Többen is azt mondták, hogy úgy érezték, mintha kinyílt volna bennük egy olyan szelep, ami egészen addig zárva volt. Az elmúlt évek alatt közel 300 édesapa és nagypapa szerepelt a műsorban, a beszélgetőtársaim között voltak színészek, zenészek, sportolók, közéleti személyiségek Eperjes Károlytól Till Attilán, Bochkor Gáboron vagy Vujity Tvrtkón át Gálvölgyi Jánosig. Rengeteg őszinte, sokakat megérintő történet hangzott el, amelyekből generációs mintázatok rajzolódtak ki: sok édesapa a beszélgetés alatt ébredt rá arra, hogy bár nem tudatosan, de a gyereknevelésben a szülei, nagyszülei mintáit követi. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ezek felszínre kerüljenek, hiszen a fiatal generáció tagjai gyakran fogalmaznak meg kérdéseket a saját életükkel kapcsolatban, a válaszokat pedig leggyakrabban a felmenőik történetét megismerve kapják meg.

Elvárások, szembenézések

– Mivel a transzgenerációs problémák rengeteg családot érintenek, szerettem volna, hogy a beszélgetések esszenciái minél több emberhez eljussanak, ezért leírtam 120-150 végtörténetet, és megkerestem a neves írót, költőt, Lackfi Jánost. Arra kértem, olvassa el ezeket, és gondolkodjon el azon: tud-e belőlük inspirációt szerezni. Szerencsére tudott, tavaly augusztusra pedig elkészült egy apa-fiú történet, amiben megjelennek az elvárások, a szembenézések, a nézetkülönbségek, és aminek az a végkicsengése, hogy mindig vannak olyan közös értékek, amelyek egy asztalhoz ültetik apát és fiát. Ezzel azok is azonosulni tudnak, akik gyerekként éltek át nehézségeket, és azok is, akik szülőként vagy nagyszülőként néztek ezzel szembe, mert a legfőbb üzenet az, hogy ezen érzésekkel senki sincs egyedül. Lackfi János nagyon jól reflektál a mindennapokra, mindez pedig természetesen visszaköszön a szövegből, aminek a nyelvezete mai és friss. A színdarab rendezésére Őze Áront kértük fel: ő maga is sokat küzdött azzal, hogy helyre tegye magában az édesapjához fűződő viszonyát – Őze Lajos korának kiemelkedő színésznagysága volt, akitől tartottak a gyerekei –, így számára terápia is volt a munka, amibe a saját élményeit is beletette.

A darabot két kiváló színész, Csiby Gergely és Marton Róbert játsszák, az előadás pedig izgalmas, érzelmekkel teli – mondta lapunknak Porkoláb Gyöngyi. A darab premierjét június 15-én tartják, a nyíregyházi közönség pedig 17-én, hétfőn 19.30-tól a Krúdy Kamaraszínpadon láthatja a Medvelest.