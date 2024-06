– Finta Évát először a műveiből ismertem. Megdöbbentett, hogy szonettkoszorúkat is ír. Tudjuk, mekkora kihívás egy ilyen alkotás létrehozása, márpedig aki képes szonettkoszorút írni, az méltán nevezheti magát költőnek – mondta dr. Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára pénteken a Ratkó József-díj átadóünnepségén. Az idei díjazott Finta Éva költő, irodalomtörténész, akit vonz a zene és a képzőművészet is. Ahogy a rendezvényen elhangzott, egy érzékeny, sokoldalú művész kapta az idei elismerést, aki ért a zenéhez, kiválóan rajzol és fest, ám „menthetetlenül költő”. A Ratkó József-díjat Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke adta át Finta Évának. Az eseményről hamarosan részletesen is beszámolunk.