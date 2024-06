A település Kolozsvártól nyugatra fekszik, mintegy 12 km-re. Az idén 50 éves Nyírség Táncegyüttes változó korosztályú táncosai időről-időre ellátogatnak ide, hogy megismerjék az itt élők önzetlen vendégszeretetét, a századokon keresztül kikristályosodott berendezésű tisztaszobák

fantasztikus kincseit, a Bivalymúzeum ereklyéit és a helyi „Gyuri bácsi” részletes és élvezetes meséit a bivalytenyésztés aktuális és korábbi állapotáról. Így volt ez most is, s ismét jóleső érzés tölthette el az Éder Róbert – Bohács Gitta művészeti vezető páros lelkét, akik az utazást kezdeményezték, hogy a mostani, fiatal táncosok is milyen kedves szavakkal köszönték meg a lehetőséget, hogy megélhették ezt az élményt, melyet e sorok írójának már több évtizeden keresztül és több alkalommal is volt lehetősége tapasztalni. Most együtt, ezekkel a fiatalokkal számomra is új élmény volt, s a mostani házigazdák is a régiekhez hasonló vendégszeretettel fogadták a fiatal – és kevésbé fiatal – nyíregyházi táncosokat, vendégeket. Kolozsváron idegenvezető kalauzolta a társulatot hallatlan lelkesedéssel és megkérdőjelezhetetlen felkészültséggel. „Szabadidejében” Jasko Ferenc egyébként a mérai iskola tanára is, 10 órában.

A Mérai Bivalymúzeum felkeresése után következett a felkészülés az esti műsorra, amelyben természetesen közreműködött a Mérai Cifra Néptáncegyüttes fiatal táncos csapata is, a Szikes Zenekar kíséretével. A kezdésre ugyan egy kicsit várni kellett, hogy megérkezhessen a helyi Tamás Gyula Általános Iskola cheerleading csapata – igen, ilyen is van Mérában –, akik egy komoly, nagy, országos versenyen lettek éppen