Kiváló előadásokkal folytatódik a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja: az érdeklődők június 29-éig a tizenhét versenyelőadás mellett kilenc szórakoztató darabot, kiállításokat és két filmet is láthatnak. A Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központban ma, hétfőn 21 órától Spiró György Árpád-ház című darabját mutatja be a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, az előadást Keszég László rendezte. Ugyanitt kedden, azaz június 25-én 17.30-tól Peter Shaffer Amadeusát láthatja a közönség, a csíkszeredai Csíki Játékszín előadását Alejandro Durán állította színpadra.

Fesztiváldíjas alakítás

A zsinagógában ma, június 24-én 16.30-tól a Ferencvárosi Pinceszínház produkcióját láthatják a színházkedvelők, Selmeczi Bea Három és fél nővér című darabját Telihay Péter rendezte. Ugyanitt kedden 21 órától Görgey Gábor Handabasa, avagy a fátyol titka című színdarabját mutatja be a Zentai Magyar Kamaraszínház László Sándor rendezésében.

A versenyprogramban nem szereplő előadások is kiváló színvonalat képviselnek, s remek színházi élményeket garantálnak. Igaz ez az Orlai Produkció Lavina című előadására, amit Pelsőczy Réka állított színpadra és amit ma este kilenctől láthatnak az érdeklődők a Refi Színpadon. De ugyanez elmondható a Játékszín Teltház című produkciójáról is, amit június 25-én, kedden ugyanebben az időpontban ugyanitt mutat be Horgas Ádám rendezésében Nagy Sándor, aki hazatér, hiszen a színművész Kisvárdán kezdte a pályáját. A Teltházban nyújtott alakításáért a tavalyi VIDOR Fesztiválon Pedrolino-díjat vehetett át.