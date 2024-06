Észak-Olaszországba indul 2024. július 4-én a a nyíregyházi Cantemus Gyermekkórus Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével. Egy ottani karvezető jól ismeri a nyíregyházi kórusmozgalmat, jön is majd az énekkarával augusztusban a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválra, de előtte vendégül látja a gyermekkórust. Egyébként egykoron ő is résztvevője volt a nemzetközi kórusfesztiválhoz kötődő karvezetői mesterkurzusnak is, s a korábbi években meghívta már a fesztiváljukra a Cantemus Fiúkórust is. A Cantemus Gyermekkórus tagjai a mostani vendégeskedés keretében július 8-án Velence nevezetességeivel is megismerkednek majd, s az énekkart ismerve, felcsendül majd a dal a gyögyörű város valamelyik terén, vagy templomában.