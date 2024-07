Az ebéd után még egy kis csendes pihenőre is jutott idő, majd a hongkongi Előadóművészeti Akadémiára buszoztunk el, ahol ezen az estén az ,,Utópia és Valóság” Kamarakórussal, illetve a hongkongi Yuen Long Gyermekkarral adtunk közös koncertet. A kórusöltözők teljes hiánya kissé bonyolulttá tette a koncert előtti felkészülést, de a lányok nagyon rugalmasan és jól kezelték a helyzetet, így ez az este is jó hangulatú koncerttel ért véget. A közönség ezúttal is nagy tapssal jutalmazta a nyíregyházi énekkar teljesítményét.

Az utolsó hongkongi napunkon délelőtt a kulturális központban nyilvános workshopon mutattuk meg a csodát, vagyis, hogy mitől is ilyen jó a Cantemus Gyermekkar, mitől is ilyen hatékony a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában végzett munka. A résztvevő körülbelül 500 fős közönség (akik főleg kórustagokból és tanáraikból álltak) tagjai hol álmélkodva, hol nagy tetszésnyilvánítás mellett hallgatták Szabó Dénes karnagy szavait. A munka hatékonyságát jól jelzi, hogy a workshop végére a nézősereg végig tudta énekelni a Tarka szoknya című népdalt magyar(!) nyelven –, még ha a kiejtés nem is volt mindig maradéktalan. Ezt követően is ,,rajongók” lepték meg a magyar lányokat, szelfik készültek, ajándékok cseréltek gazdát. Úgy tűnik, ismét sikerült nyomot hagynunk magunk után, így már biztosan nem jöttünk hiába.

Vendéglátóink, felmérve, hogy holnap nagyon korán kell indulnunk Japánba, megkíméltek minket attól, hogy nézőként részt kelljen venni az esti záróceremónián. Az esténk tehát szabadon telik, van idő körültekintően összepakolni és pihenni, hogy holnap új erővel kezdjük meg a távol-keleti turnénk második felét.”

(A Cantemus Gyermekkórus azóta már megérkezett Japánba, ahol újabb koncertek és nem mindennapi élmények várnak a fiatal énekesekre.)