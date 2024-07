A Nyíregyházi Cantemus Kórus augusztus 15-21. között 15. alkalommal rendezi meg a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált. Az eseményen a magyar kórusok mellett tajvani, japán, észt, holland, olasz és német énekkarokat is hallhatnak az érdeklődők, a karvezetői mesterkurzusra Svédországból, Németországból, Japánból és Hong-Kong-ból is érkeznek szakemberek. A koncerteknek a megyeszékhelyen a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyház, a Kossuth tér, a zsinagóga, a Kodály-iskola és a Continental Aréna ad otthont, de az együttesek a megye több pontján is fellépnek, így Vállajon, Nagyecseden, Tiszadobon és Nyírbogáton is meghallgathatják őket a kórusmuzsika kedvelői.