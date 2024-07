A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház augusztus 23–31. között ismét megrendezi a VIDOR Fesztivált, és ahogy az elmúlt kilenc alkalommal, úgy az idén is programok között találjuk a limerickíró bajnokság döntőjét. Persze, ezt csak akkor lehet megrendezni, ha a játékos kedvű olvasóink ebben az évben is előveszik a papírt és a ceruzát, s elkezdenek limericket írni. A jeligés alkotásokat augusztus 8-án délig küldhetik el az [email protected] e-mail-címre vagy levélben a Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3–5. címre – a borítékra írják rá: limerick.

Csak jeligével!

Az ötsoros vers rímképlete: AABBA, a BB sorok mindig rövidebbek. Két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, négy témában: sport, közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom) és szabadon választott, nevezni csak jeligés pályázatokkal lehet. A műveket előzsűrizzük, a legjobb ötsorosokat Móricz Zsigmond Színház művészei, Illyés Ákos és Kuthy Patrícia mutatják be – aki részese volt már a finálénak, tudja, hogy frenetikus élmény! A verseny amellett, hogy maga a műfaj humoros, nagyon is komoly: mindkét kategória győztese ­jutalmat kap, a tét tehát nem kicsi. Mindenkiből lehet limerickíró, nem kell hozzá más, csak humor, fantázia és egy kis kreativitás – próbálják ki, s küldjék be az alkotásaikat!

Szabályok és jó példák