A 97 éves korában elhunyt Kertész Györgyre, a Vízipók-csodapók című televíziós rajzfilmsorozat forgatókönyvének írójára népszerű történetének műsorra tűzésével emlékezett az M2 Gyerekcsatorna szerdán. Az író emléke előtt az M5 kulturális csatorna is tisztelgett.

A hidrobiológusként és egyetemi tanárként is dolgozó író, Kertész György halálhírét kedden jelentette be fia. Az író egyik legismertebb műve, a Vízipók-csodapók című alkotás, aminek a forgatókönyvét Bálint Ágnessel közösen alkotta meg. A vízi élőlényekről szóló ismeretterjesztő meséből három széria készült 1975 és 1985 között, összesen 39 epizóddal.

Kertész György 1950-ben természetrajz-földrajz szakon tanári diplomát szerzett. Ez évben Természettudományi Kar Állatrendszertani Tanszékén gyakornok lesz, 37 éven át itt marad mint oktató és tudományos munkás. 1987-től 1992-ben történt nyugdíjba vonulásáig az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara Biológiai Tanszékének vezetőjeként Állatrendszertan, Állatföldrajz, Ökológia és Evolúció előadásokat és gyakorlatokat tartott. Nyugdíjasként tanított Debrecenben és Nyíregyházán is. 2000-ben az ELTE rektorától aranydiplomát vett át. Egész életében sokrétű munkát végez több helyen is. Fővárosi Csatornázási Művek laboratóriumai, halgazdaságok, haltenyésztési telepek részére, s speciális vizsgáló módszerekkel részt vett a BM Bűnügyi Laboratóriumának munkájában is. Közben megszületett a Vízipók-csodapók című mesesorozat, amely óriási sikert aratott.