Az idén, 2024-ben is rendez családi délutánt a nyírjákói önkormányzat július 27-én 16 órától a település főterén található parkban. A szórakoztató műsorszámokat főleg a település lakói mutatják be. Fellépnek az óvodások, az iskolások, valamint a Muskátli népdalkör tagjai. Műsort ad a NyírjáCOOLtúra valamint a dányi Átrium együttes, illetve közös produkciót is bemutat ez a két utóbbi együttes.