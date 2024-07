Csütörtökön kora este begördült Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános Iskolához az az autóbusz, ami hazahozta a Liszt Ferenc Repülőtérről a Cantemus Gyermekkórus tagjait Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével. Az oktatási intézmény aulájában egy kis fogadással várták a szülők a messziről érkezett gyermekeket, hiszen mint lapunkban is folyamatosan hírt adtunk róla, először egy hongkongi nemzetközi kórusfesztiválon énekeltek a fiatalok, utána pedig Japán több városában adtak koncertet. Mindenhol nagy szeretettel fogadták az énekkart, melynek műsora minden egyes koncert alkalmával óriási sikert aratott. A kórus július 13-án utazott el Hongkongba, a kínai városállamba, vagyis majdnem két hétig voltak távol a gyermekek szüleiktől és lakóhelyüktől. Ez a közel két hét azonban sok-sok nem mindennapi élményt tartogatott a számukra, volt mit mesélniük a szüleiknek. A szállodában például az 56. és az 57. hetedik emeleten laktak, vagyis a lábaik előtt hevert a város, s lubickolhattak a dél-kínai tengerben is.

A szülők finomságokkal várták a felkelő nap országából hazaérkezett fiatalokat

Fotó: M. Magyar László

Díszvendégként Hongkongban

Míg a kórustagok a szüleiknek mesélték az élményeket, arra kértük Szabó Dénes karnagyot, értékelje röviden szerkesztőségünknek ezt a közel kéthetes távol-keleti turnét.

– Nagyon nagy örömmel és reménnyel indultunk el erre az ázsiai koncertkörútra. Volt egy kis hiányérzetem a felkészüléssel kapcsolatban, mert nagyon megsűrűsödött az utóbbi, június végi és július eleji időszak. Egy csoporttal voltam ugyanis Erdélyben Böjte Csaba atyáéknál, az énekkar egy másik csoportjával Észak-Olaszországban voltunk, és így tulajdonképpen három napom maradt arra, hogy a Hongkongba és Japánba utazó csoporttal felkészülhessek a szereplésekre – kezdte tájékoztatását a Kossuth-díjas karnagy.

– Én előzetesen úgy gondoltam, hogy jók lesznek a kórustagok, de mire a harmadik naphoz érkeztünk, úgy éreztem, hogy semmit nem tudunk,

ezért még menet közben is próbáltunk és csiszoltuk a dalokat, finomítottunk a hangzáson. A fiataloknak ez az első utazásuk volt Ázsiába, nekem már a sokadik, így nem lehet azon csodálkozni, hogy nekem nagyon szép és felejthetetlen emléket jutottak az eszembe az utazás során. Sokan Nyíregyházán biztosan jól tudják, hogy nekünk több mint harminc éves kapcsolatunk volt a Japán Rádió és Televízió zenei osztályának vezetőjével, Sumio Gotodával, illetve van még mindig az ő húgával, Fukiko Gotodával, aki már elmúlt kilencven éves. Találkoztunk Fukikóval, az utazásunk érzelmi csúcspontjának bátran nevezhetem a találkozást. Néhány hónapja egy idősek otthonában él, de nagyon motiválta őt is találkozás. Előtte távtelefonon is biztatott bennünket, hogy menjünk, s úgy láttam, nagy örömet szereztünk neki azzal, hogy felkerestük. Ő most megígérte, hogy eljön ismét Nyíregyházára, mert régóta készül már hozzánk, de a Covid miatt nem tudott jönni.