A XVIII. században a brit szigeteken az volt a szokás, hogy a nagyobb összejövetelen mindenkinek négysoros verset kellett rögtönöznie, amelyre az egész társaság rávágta a refrént: Jöjjön el, várja Limerick! Nos, az évszázados hagyományok egy kicsit más formában, de ma is élnek, Nyíregyházán például kilenc éve minden VIDOR Fesztiválon főszerepet kap az ötsoros versforma. És így lesz ez az idén is: amatőrök és profik, kicsik és nagyok, csoportok és magányos farkasok, figyelem: csupán öt sort kell írni, hogy folyjon a sör, és hogy az egyéni nyertes finom falatokat fogyaszthasson egy remek étteremben. Van ennél jobb ajánlat?

Töretlen siker

Tekintettel a töretlen sikerre, ebben az évben is meghirdettük a Nyírségi Limerickíró Bajnokságot, amelyre nevezni egyéni és csapat kategóriában az alábbi témákban lehet: közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom), sport és szabadon választott. A versengés népszerűsége talán abban rejlik, hogy nem kell hozzá irodalmi végzettség, sem pedig költődiploma: amatőrök és profik is jelentkezhetnek, írhatnak ötsorosokat babérkoszorús szerzők és asztalfióknak írogató fűzfapoéták egyaránt. Ez már a 10. megmérettetés, a jeles jubileumot pedig szeretnénk sok-sok ötsorossal ünnepelni. A verseny eddig minden évben megmozgatta a rímbarátokat, akik nem szabtak határt sem a fantáziájuknak, sem az alkotókedvüknek, így a megmérettetéseken minden alkalommal több száz pályamű versengett egymással: bízunk benne, hogy ezúttal is sokan ragadnak papírt, ceruzát, s hogy azok is kedvet kapnak a limerickíráshoz, akik eddig nem próbálták ki magukat e vidám műfajban. A jeligés alkotásokat augusztus 8-án délig küldhetik el az [email protected] e-mail-címre vagy levélben a Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3–5. címre – a borítékra írják rá: limerick. A műveket a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház és lapunk képviselői előzsűrizik, a döntőt augusztus 25-én délután rendezzük a Bárány Frigyes Stúdióban. A végső győztesről ezúttal is a helyszínen szurkoló nézők döntenek, a két kategória győztese pedig jutalmat kap.