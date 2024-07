A politikai és gazdasági rendszerváltás folyamata a filmgyártást, filmművészetet is érintette. Azonban a ’80-as években már elindult alapból egy olyan folyamat, mely átrendezte a magyar film világát. A szabadság új kihívásokat is jelentett. Mai adásunkban vendégünk, Dr. Drabancz M. Róbert, főiskolai docens segítségével folytatjuk tovább a magyar filmművészet világában való kalandozást a rendszerváltás időszakától, ha kicsit nagy lépésekben is, de eljutván napjainkig. Kijelenthetjük azt, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy minél szélesebb kör megismerhesse a magyar film múltját, nagyjait, azokat a kiváló embereket, akiknek a munkássága hozzájárul magyar kultúra terjesztéséhez a nagyvilágban.