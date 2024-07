Megrendezték a milánói világkiállítást, Szingapúrban 66 év óta először találkozott Kína és Tajvan vezetője, öncsődöt jelentett a Quaestor csoport kötvénykibocsátó cége, Krasznahorkai László kapta a Nemzetközi Man Booker díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést – számos fontos esemény, ami 2015-höz köthető. És ugyancsak ez az az év, amikor dr. Onder Csaba irodalomtörténész ötlete nyomán A Vörös Postakocsi folyóirat, a Móricz Zsigmond Színház és lapunk, a Kelet-Magyarország megrendezte az első Nyírségi Limerickíró Bajnokságot. A lehetőség megmozgatta a megyében élőket, akik nem szabtak határt sem a fantáziájuknak, sem az alkotókedvüknek, így a megmérettetésen 300 pályamű versengett. A fantasztikus hangulatú döntőben egyéniben Vámosi István alkotása győzött, így ő utazhatott el Limerickbe, a csapatok versenyét pedig a Vaga banda nyerte, ezzel az övék lett a ládányi ír sör.

A műfaj koronázatlan királynője: Kuthy Patrícia

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Improvizációs Oscar-díj

És azóta sem telt el VIDOR limerickíró bajnokság nélkül, az elmúlt kilenc fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerick­író Bajnokságnak: a viadalokon minden évben több száz pályamű versengett, a finálé pedig a fesztivál egyik legmulatságosabb eseménye. Az improvizációs Oscart, ha lenne ilyen, a helyszínen kioszthatnánk, hiszen minden évben zseniális jelenetek szemtanúi lehetünk – minden bizonnyal így lesz ez most is. Az idén a jubileumi, 10. döntőre várjuk azokat, akik kíváncsiak arra, Illyés Ákos és Kuthy Patrícia mihez kezdenek a színpadon az 5 soros versekkel. Ehhez azonban alkotásokra is szükség van: olvasóinktól azt kérjük, küldjenek lime­rickeket. Két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, a döntőt augusztus 25-én, vasárnap rendezzük. Ott a versfaragók ötsorosait a Móricz Zsigmond Színház kiváló művészei adják elő, a kategóriák győztesei pedig ezúttal sem távoznak üres kézzel.

Sikersportággá vált

A tavalyi finálé, ahogy a korábbiak, frenetikus sikert hozott, természetesen telt ház fogadta a versenyzőket. Illyés Ákos akkor elmondta: kilenc év, 3287 nap, 78 888 óra telt el azóta, hogy útjára indult Szabolcs-Szatmár-Bereg egyik legsikeresebb sportága – az idén tovább nőnek majd e számok. A feladat tehát adott: küldjenek limerickeket augusztus 8-án délig az [email protected] e-mail-­címre vagy levélben a Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3–5. címre, a borítékra írják rá: limerick.