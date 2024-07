Ilyen még nem volt! – sokszor hangzik el ez a megállapítás a VIDOR Fesztivál programjaival kapcsolatosan, és 2015-ben azért volt ez igazán helytálló, mert a Móricz Zsigmond Színház, lapunk, a Kelet-Magyarország és A Vörös Postakocsi akkor rendezte meg először a Nyírségi Limerickíró Bajnokságot. Az ötletgazda dr. Onder Csaba, az irodalmi folyóirat akkori főszerkesztője volt, aki annak idején elmesélte, hogyan született meg a megmérettetés gondolata.

Óriási sikere lett

– A Vörös Postakocsi mindig igyekezett aktívan részt venni a fesztiválon: rendeztünk paródiaesteket, ahol felkért szerzők megadott témákat dolgoztak fel, az utóbbi években pedig felolvasószínházzal készültünk – ezek nagyon népszerűek voltak, mindig telt ház előtt zajlottak. – Annak, hogy az újítás mellett döntöttünk, az az oka, hogy szerettük volna interaktívabbá tenni a programunkat, jobban bevonva a megyében élőket. Erre pedig ez a műfaj tökéletes, hiszen bárkiből válhat limerickíró, nem kell hozzá előképzettség vagy komoly irodalmi ismeretek, csak humor és kreativitás. Baráti társaságok könnyed nyári estéken a bogrács mellett, szalonnasütés vagy éppen vízitúra közben is összehozhatnak egy-egy limericket, de egy hűs szobában üldögélve is születhetnek remekművek – mondta lapunknak az irodalomtörténész 2015 nyarán. A kezdeményezésnek óriási sikere lett: a felhívásra 300 pályaművet küldtek be az olvasók, a döntő pedig a fesztivál egyik leghumorosabb eseménye lett.

Értékes díjak

A MŰvész Stúdió kicsinek bizonyult, a nézők még a csilláron is lógtak, Horváth Sebestyén Sándor, Horváth Viktor, Jenei Judit, Kuthy Patrícia, Nyomtató Enikő, Dubrovka Tamara és Illyés Ákos produkciója nyomán pedig egyre-másra kerültek elő a zsebkendők: mindenki a nevetéstől kicsordult könnyeit törölgette. Az akkori óriási siker megalapozta az azt követő éveket: azóta egyetlen VIDOR sem telt el limerickíró bajnokság nélkül, s nincs ez másként az idén sem. Ez lesz a 10. finálé, amire ezúttal is jeligés pályázatokkal lehet nevezni: a műveket augusztus 8-án délig várjuk az [email protected] címre vagy levélben a Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3–5. címre, a borítékra írják rá: limerick. Az alkotásokat a Móricz Zsigmond Színház és lapunk képviselői előzsűrizik, a döntőbe jutott műveket augusztus 25-én a Bárány Frigyes Stúdióban adják elő a teátrum művészei. Megéri ötsorosokat írni, hiszen az egyéni és a csapat kategória győztesei értékes díjakkal gazdagodnak.