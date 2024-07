Csoportosan, egyénileg, online

Dr. Páricsi Zsolt, a kisvárdai Vár Nyelviskola egyik vezetője is megerősítette: a nyelvtanulásra egész évben van igény, nem szezonális jellegű. Több csoportban oktatnak, s egyéni kurzusokra szintén szép számban vannak jelentkezőik, ilyentájt már a szeptemberi vizsgákra „edzenek”.

– Az angol mindent visz, az óráinkra jelentkezők elsöprő többsége angolt tanul. Korábban a német, a francia is népszerű volt, most inkább még az oroszt választják, mi pedig az igényekhez alkalmazkodunk. Az intenzív nyelvtanulás nem óraszámokat, csomagokat takar, a diákok tudásszintjéhez és igényeihez idomul. Nálunk egy szintfelméréssel indul a tanfolyam, majd megkérdezzük, mit szeretne eléri, mi a célja a diáknak. Ha a nyelvvizsga, akkor arra alakítjuk ki a közös munkát, ha külföldi munkavállalás, és beszélgetni szeretne, akkor a társalgási órákat ajánljuk. Sok esetben a cégek fizetik be alkalmazottjaikat a nyelvórákra, és a nyitott végű tanfolyamokba kapcsoljuk be a munkavállalóikat. Nagyon összetett és színes a kép. Vannak csoportos és egyéni óráink egyaránt, s persze online is fel lehet venni a kurzusokat, ebben a rekkenő hőségben kényelmesebb, nem kell ingázni – jegyezte meg dr. Páricsi Zsolt, akitől megtudtuk, diákjaik Kisvárdáról és a vonzáskörzetéből valók, s iskolájukban is le lehet tenni a vizsgákat, ugyanis ELTE Origó-nyelvvizsgahelyként működnek, évente több száz diákot és felnőttet készítenek fel sikeresen a megmérettetésre.

A szakember alátámasztotta, a felnőttek sem restek tanulni, a munkahelyeken az előléptetések, besorolások, fizetésemelések feltétele a nyelvtudás, nem beszélve arról, hogy a nagyvállalati szférában a felső és középvezetőknek a tárgyalásokat, munkamegbeszéléseket, prezentációkat is idegen nyelven kell lebonyolítaniuk, ami a nyelvvizsgával rendelkezőknek is feladja a leckét, ha nem fejlesztik tovább kommunikációs készségeiket. Az olvasás- és hallásértés csiszolása, a szókincs folyamatos bővítése a vizsgák letétele után is hasznos.

Megkérdeztük azt is, emeltek-e árat a nyelviskolák. Azt a választ kaptuk, hogy nem volt drasztikus emelés az óradíjakban, az inflációt alig követő korrekciót a legtöbb helyen az év elején megtették.



A nyelvtanulás kulcsa a rendszeresség

Illusztráció: Shutterstock