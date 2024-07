Ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással indult a július a vármegyeszékhelyen. Hétfőn reggel sokan gyűltek össze a Móricz Zsigmond szobor körül, hiszen Tiszacsécsén 145 éve született a 20. századi realista magyar irodalom jeles alakja, újságírója, szerkesztője, a Nyugat című folyóirat első nemzedékének meghatározó személyisége. A rendezvényen először Németh Gitta, a Móricz Zsigmond Általános Iskola 8. osztályos tanulója olvasott fel Móricz Zsigmond egyik művéből, majd Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy minden évben számtalan formában ápolják az író szellemiségét. Gyűjtik és népszerűsítik a Móricz-életművet, tudományos konferenciákat szerveznek, kiadványokat jelentetnek meg, kiállításokat rendeznek, előadásokat és csoportos gyermekfoglalkozásokat tartanak, a mai kor követelményeinek megfelelve digitális, online formában is.

Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Sipeki Péter

Móricz-gyűjtemény

– A helyismereti részlegünk féltve őrzött szabolcsi gyűjteményében található Móricz Zsigmond 227 műve – ebből 150 első kiadású –, kéziratai, a nyomtatásban megjelent munkáinak gépiratai, hozzá írt levelek, hétköznapi témában írt jegyzetek, legidősebb lánya, Móricz Virág valamennyi ajándéka. Gyűjteményünkben megtalálható a Móricz életművére, s a Móricz és a vármegye kapcsolatára vonatkozó irodalom is. Kutatók, szakdolgozati írók kincsesháza e helyben használható állomány – ajánlotta a könyvtárigazgató, és elmondta: a vármegye legnagyobb közkönyvtára 1952-ben jött létre a megyeszékhelyen. Azóta sokat változott, alkalmazkodott a kor és a digitális világ kihívásaihoz. Folyton megújul, fejlődik, szem előtt tartva a megváltozott olvasói és használói igényeket, szokásokat. Folyamatosan fejlesztik az új állományrészeket, közösségi tereket hoznak létre, fejlesztik az informatikai hátterüket is. – Sok minden változik, de könyvtárunk alapvető célja nem. Továbbra is küldetésünknek tekintjük Móricz Zsigmond mellett Kölcsey, Krúdy és Váci irodalmi örökségének őrzését, ápolását, továbbadását. Vármegyei hatókörű városi könyvtárként Móricz Zsigmond szellemiségének ápolása szívesen vállalt kötelezettségünk – mondta Tomasovszki Anita.