Áttetsző csiga baktat egy vizes ágon: olyanok a cseppek, mint az apró kristályok, s hátulról ragyogja be őket a napfény. Két hangya egy esős napon vív egymással ádáz csatát, a szurikáták pedig olyan katonás rendben s olyan szigorú tekintettel sorakoznak egymás mellett, mintha őrt állnának a ­Buckingham-palota előtt. Egy bagoly a kék órában éppen beazonosítja aznapi betevőjét, míg egy vízimadár „csőr- tátva” bámul egy tökéletes műugrógyakorlatot bemutató békát: nem tudjuk, találkozásuk kinek hoz majd happy endet. A néptáncosok ütemre mozduló kezei között Ferenc pápa tűnik fel, a metróra váró fiatal pár tagjai nem egymást nézik, hanem a telefonjukat, egy fekete-fehérben megörökített táncoslány sziluettje pedig az árnyékon át sejlik fel.

Egyre népszerűbb

Valamennyi fotó a Magyarország 365 fotópályázat egy-egy kiválasztott felvétele – részei annak a kiállításnak, ami augusztus 26-áig a Váci Mihály Kulturális Központban látható.

A pályázat öt évvel ezelőtt indult útjára, a szervezők felhívására ez alatt az idő alatt amatőr és profi fotósok közel 120 ezer képet küldtek be. A pályázat célja a kezdetektől ugyanaz: a képeknek tükrözniük kell az alkotó kapcsolatát a régiójával, az adott térség kultúrájával, közösségével. A kezdeményezés mindenkinek lehetőséget nyújt arra, hogy alkotásait a nagyközönségnek megmutassa, s valószínűleg ebben rejlik a pályázat sikerének titka. Tavaly 44 ezer pályamunka érkezett, s ezek közül kellett kiválasztania a héttagú grémiumnak – Kaiser Ottó fotográfus, Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus, Haris László fotóművész, Szalontai Ábel Balogh Rudolf-díjas fotográfus, Potyó Imre, a 2020-as pályázat díjazottja, Rizsavi Tamás, a 2021-es pályázat közönségdíjasa és Kurucz Árpád, a 2010-es Pictures of the Year nemzetközi sajtófotó-pályázat fődíjasa – az öt kategória (természet, táj, építészet, portré és közösségi események, illetve streetfotó) három legjobbját, valamint egy különdíjat is kiosztottak.

Különleges perspektívák

A 2023-as év legkiemelkedőbb sporteseménye a budapesti szabadtéri atlétikai világbajnokság volt, s ez a fotókból is kiderül: kiváló perspektívákból láthatunk egy távolugrót úgy, hogy a stadion fölötti égbolt is főszerepet kap, de az olasz magasugró, Tamberi győzelme is képre kívánkozott, míg a labdarúgást képviselve Szoboszlai Dominik és egy síró kisfiú érzelmekkel teli találkozása kapott helyet a kiemelt felvételek között. Felülről láthatjuk a Parlament kupoláját, a Sziget Fesztivál nagyszínpada előtti hetvenezres tömeget, egy medvehagymákkal teli erdőrészletet pedig alulról fényképezett le az alkotó úgy, hogy a felvétel tetején összezáródnak a fák. Az aratóhold éppen egy autópálya felett ébredezik, az alföldi tájra pedig úgy borul rá a köd, mintha egy németalföldi festő ecsetéről hullottak volna alá a világos foltok. Elképesztően gyönyörű a Párisi udvar belső tere, borzongatóan szép a jéggé dermedt Dobogókő, és vicces, ahogy két egymás mellett futó ló egymással vitázik. Hogy hogyan? Nézzék meg a kiállítást, s csodálkozzanak rá Magyarország szépségeire!