Lelkes koncertlátogatók

Erdélyi Tamás és felesége, Matild néni élete szorosan összekapcsolódott a zenével, holott ők maguk nem voltak zenészek. Tamás bácsi a Vízmű Vállalatnál, Matild néni az OTP-nél dolgozott. Az elmúlt évtizedekben aztán annyira megszerették a komoly zenét, hogy napjainkban szinte nincs olyan hangverseny a Kodály Zoltán Általános Iskolában, amelyen ne lennének ott.

– Annyiban volt kapcsolatunk a zenével korábban, hogy volt otthon egy hegedűnk, és a párom is, meg én is ,,cincogtunk” rajta. Igaz, én egy darabig tanultam hegedülni, de amikor a tanárom észrevette, hogy röplabdázni is járok, akkor letiltott. A kettőt együtt ugyanis szerinte nem lehet csinálni. Most is érzem az ujjamon, no nem a hegedűt, hanem a röplabdát.

– Hallottuk az ének-zenei tagozat jó hírnevét, és ezért oda írattuk be gyermekeinket. Ez végül nagyon jó húzásnak bizonyult, mert Szabó Dénes tanár úrnak köszönhetően mind a három gyermekünk olyan zenei alapokat kapott, amikből ma is élnek.

– Zoltán a debreceni Kodály Filharmonikus zenekar hegedűse, Ágnes Veszprém város vegyes karának a karvezetője, Klára pedig a Zenetudományi Intézet kutató munkatársa. Az unokáim között is van, aki a zenei pályát választotta, Zoltánnak a fia az Operaház karmestere.