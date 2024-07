Szatmár szépségei a képeken

Fotó: Önkormányzat

Nádudvar a kiemelt vendég

– Panyola értékes tagja a szövetségünknek, és örömmel látjuk, hogy rendre igyekszik más tagtelepüléseket is bevonni eseményeibe. Ezt az összefogást szemlélteti az is, hogy a község legnagyobb rendezvényének, a PanyolaFesztnek idén kiemelt vendége Nádudvar – tette hozzá Halász János, a Városok Falvak Szövetségének elnöke. – Megtiszteltetés és különleges élmény lesz részt venni ezen az összművészeti hagyományőrző fesztiválon. Igyekszünk Nádudvar gazdag népművészetét, kézműves mesterségeit és gasztronómiáját bemutatni – fogalmazott be Maczik Erika, Nádudvar polgármestere.

Ebben az évben újdonság többek között az is, hogy a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesülete (SVÉT) is jelen lesz a fesztiválon. – Nem újragondoljuk a szatmári ételeket, csupán a helyi termelők termékeit használjuk fel kóstolóinkhoz. Ebben a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület lesz a partnerünk – árulta el Ruprecht László, a SVÉT elnöke.

Pótor Melinda