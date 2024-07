Mérföldkőhöz érkezett a VIDOR Fesztivál limerickíró bajnoksága: az idén a jubileumi, 10. döntőre várjuk azokat, akik kíváncsiak arra, Illyés Ákos és Kuthy Patrícia mihez kezdenek a színpadon az 5 soros versekkel. Ehhez azonban alkotásokra is szükség van: olvasóinktól azt kérjük, küldjenek limerickeket.

VIDOR: az egyik legmulatságosabb esemény mindig a limerickíró verseny döntője

Forrás: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc

VIDOR: minden évben több száz pályamű érkezik

A versenyt tizedszer hirdeti meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház és lapunk, a Kelet-Magyarország. A kultúrabarátok jól tudják, hogy az elmúlt kilenc fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerickíró bajnokságnak: a viadalokon minden évben több száz pályamű versengett, a finálé pedig mindig a fesztivál egyik legmulatságosabb eseménye. Az elmúlt évek sikerét látva, s különösen úgy, hogy ez lesz a jubileumi döntő, nem is volt kérdéses a folytatás: a versengést az idén is meghirdetjük. Két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, a döntőt augusztus 25-én, vasárnap rendezzük. Ott a versfaragók ötsorosait a Móricz Zsigmond Színház kiváló művészei adják elő, a kategóriák győztesei pedig ezúttal sem távoznak üres kézzel.

A rögtönzés Oscar-díjasai

A tavalyi finálé, ahogy a korábbiak, frenetikus sikert hozott, természetesen telt ház fogadta versenyzőket. Illyés Ákos akkor elmondta: kilenc év, 3287 nap, 78 888 óra telt el azóta, hogy útjára indult Szabolcs-Szatmár-Bereg egyik legsikeresebb sportága. A finálé versbe foglalt vallomással kezdődött: „Egyszer volt néhány lelkes színész, s kaptak egy álmot, mely ma is még merész. Pár csíkos mez és versek, miket írtok – lám 9 év, ami ránk most visszanéz. ...Mit érek én egy jó limerick nélkül, mit ér egy vers, ha nem tart tükröt elém, mit adni tudsz az emlékeken kívül – az álmomért egy gombot kérek én”. Az improvizációs Oscart, ha lenne ilyen, a helyszínen kioszthatnánk, hiszen minden évben zseniális jelenetek szemtanúi lehetünk – minden bizonnyal így lesz az most is.

A feladat tehát adott: küldjenek limerickeket augusztus 8-án délig az [email protected] e-mail-címre vagy levélben a Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6. címre, a borítékra írják rá: limerick.