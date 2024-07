A VIDOR Fesztivál, Nyíregyháza kiemelkedő kulturális eseménye az idén sem szűkölködik majd népszerű produkciókban, vidám pillanatokban. A nagyszínpadon a a versenyprogram a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café Szívhang című darabjával kezdődik, mely egy szórakoztató, érzelmes történet arról, hogy ötven után is van élet - Szulák Andrea, Epres Attila, Györgyi Anna és Sajgál Erika szereplésével, Dicső Dániel rendezésében. A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház szintén az ő rendezésével érkezik a Diploma előtt című előadással, mely a nagysikerű, 1967-es Oscar-díjas film színpadi adaptációja, többek között Dobó Katával és Őze Áronnal. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ne most, drágám! című produkciójában (rendező: Szerednyey Béla) Nagy Sándor és Járai Máté is szerepel majd: Ray Cooney klasszikus vígjátéka teli van gyors ütemben egymást követő eseményekkel, melyeket a nőügyekben páratlan találékonyságáról híres Gilbert, a szőrmeszalon társtulajdonosának elképesztő ötletei indítanak el. A nagyszínpadi darabok sorát az Orlai Produkció Tok-Tok avagy hogy pattog a kocka? című falrengető vígjátéka követi, a főbb szerepekben Schruff Milánnal és Ullmann Mónikával. Paczolay Béla rendezésében komédiát láthatunk a köbön, mert ha összezárunk egy csapatnyi ismeretlen embert egy világhírű pszichiáter előszobájában, előbb utóbb kiderül: mindegyiküknek megvan a maga szórakoztató heppje. A Csokonai Nemzeti Színház Úrhatnám polgár előadása (rendező: Keresztes Attila) Pindroch Csaba főszereplésével, humoros életképek sorozatával mutatja be a nagyra törés őrületének forgószelébe ragadt kisembert. A nagyszínpadi versenyprogramot záró Szajré egy szatirikus bohózat gyilkos humorral, Szervét Tibor rendezésében - Szabó Győzővel, Gubás Gabival és Jaskó Bálinttal -, a Thália Színház előadásában. Szinetár Dóra életrajzi stand-up estje: az Egy életem Lévai Balázs rendezésében versenyprogramon kívül várja a VIDOR közönségét.

VIDOR: a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a Ne most, drágám! című produkcióval érkezik

Forrás: Kecskeméti Katona József Színház

VIDOR: komédia és önálló est

A Krúdy Kamarába a Nézőművészeti Kft. a Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén produkciót hozza el, ebben három igaz barát (Kovács Lehel, Katona László és Kovács Krisztián) próbál alámerülni a férfilélek különös mocsarába, Tárnoki Márk rendezésében. Ezt követi a nagysikerű film színpadi változata, a Rózsák háborúja, Györgyi Anna és Seress Zoltán szereplésével, az Art-Színtér fekete komédiáját Csiby Gergely állította színpadra. Laár András a Már majdnem az, de még nem című önálló estjével érkezik: Besenyő Pista bácsi mesél majd többek között a kriptovalutáról, és a nézők egymással is találkozhatnak. Az Összpróba Alapítvány Férfi és nő 4x produkciója Rusznyák Gábor rendezésében, Mészöly Anna és Simon Zoltán szereplésével négy különböző pár találkozását mutatja be, akiket összeköt egy dátum - kiderül, vajon mit mondanak egymásnak, miközben a buszra várnak. A KV Társulat a Tulipán zenés vígjátékkal érkezik (szereplők: Urbanovits Krisztina, Száger Zsuzsa és Csábi Anna, aki a rendező is), mely az „öröklött sors kérdésével” foglalkozik, a fókuszban egy készülő esküvő bonyodalmával - a fiatal generáció szemszögéből - sok zenével és tortával. A Szolnoki Szigligeti Színház New York-i komédia vígjátéka az önirónia nagymestere, Woody Allen legjobb korszakát idézi Szurdi Miklós rendezésében, többek között olyan kiváló művészekkel, mint Radó Denise vagy Barabás Botond. A Pan-Kreátorok (Aranytíz) virtuóz szórakoztató csapatát Szabó Máté, Andrássy Máté, Horváth Zoltán alkotják, akik a ma kabaréját szeretnék megteremtetni, összekeverve a pantomimet, a rock zenét, a stand up comedyt, a szépirodalmat és az akciófilmeket.