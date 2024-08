Szombat este az első koncertet A GRUND, a Vígszínház fiúzenekara adta a Kossuth téren, a fellépésük előtt Fesztbaum Béla és Ember Márk állt Babidorics Eszter mikrofonja elé – a Mustár FM-en hallható interjú rövidített változatát közöljük. – Akárhányszor is mutattuk be a Vígszínházban A Pál utcai fiúk című előadást, azt tapasztaltuk, hogy a végére euforikus hangulat alakult ki, úgy éreztük magunkat, mint egy rockkoncerten. Szerettem volna ezt továbbvinni, s nem akartam, hogy a közönség és mi, a színészek szoros kapcsolata a tapsrenddel véget érjen, s megszületett bennem a zenekar megalakításának ötlete. Az egyik előadás után felvetettem ezt a fiúknak – Wunderlich József, Ember Márk, Medveczky Balázs és Zoltán Áron –, akik örömmel mondtak igent. Ennek már hét éve, s azóta számos koncertet adtunk az ország minden részében – mesélte Fesztbaum Béla, aki arról is beszélt, szerinte mi A Pál utcai fiúk sikerének titka.

Mindig időszerű

– Molnár Ferenc regényének alapvetései mindig időszerűek: szól barátságról, árulásról, megbocsátásról, hazaszeretetről, egy generáció felnőtté válásáról, a tragédiák feldolgozásáról és közben bemutat egy várost. Ehhez jött Marton László kiváló rendezése, és az alkotók: Grecsó Krisztián, Dés László, Geszti Péter és a dramaturg, Radnóti Zsuzsa munkája. Az alapmű és a Vígszínház alkotói, művészei szerencsés csillagzat alatt találkoztak, a darab pedig akkora siker lett, amire talán senki sem számított – mondta, Ember Márk pedig hozzáfűzte: a nézők azt érzik, hogy ők is szeretnének ilyen barátokat, ezért is mennek vissza többször és ezért is viszik magukkal a családtagjaikat, ismerőseiket.

Ötigenes zenekar

Mint mondták, folyamatosan bővül a repertoárjuk és saját dalaik is vannak. – A Grund egy ötigenes zenekar – fogalmaztak: csak olyan dalokat adnak elő, amire mind az öten rábólintanak, amivel mindannyian szívesen foglalkoznak. Az a céljuk, hogy több generáció is élvezze a koncertjeiket, és nem akarnak haknizenekar lenni: fontos, hogy a Vígszínház szellemisége tükröződjön a dalaikban. Jó barátságban állnak egymással, s a zenekaron belül megtalálták a lehető legideálisabb munkamegosztást, ami azért nagyon fontos, mert a színházi elfoglaltságaik miatt csak keveset tudnak próbálni. Különböző személyiségek, akik egymásban azt keresik, amiben hasonlítanak. Mindannyiuk számára fontos A Pál utcai fiúk ügyének őrzése, továbbadása, és mindig összeköti majd őket az, hogy a darab ősbemutatójának szereplői.