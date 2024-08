Vasárnap este nagy sikerrel mutatta be a Diploma előtt című vígjátékot a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, az előadás a Dustin Hoffman és Anne Bancroft főszereplésével bemutatott, 1967-es Oscar-díjas film színpadi adaptációja. A történet főhőse Benjamin Braddock, aki ott áll a szép jövő kapujában, de képtelen belépni rajta. Viszonyt kezd legjobb barátja feleségével, Mrs. Robinsonnal, ám a titkos kapcsolat egyre kínosabbá válik. A csalfa feleséget Dobó Kata alakítja – a színésznővel az előadás előtt Babidorics Eszter beszélgetett.

Összetett karakter

– Amikor filmadaptációt viszünk színpadra, soha nem akarjuk lemásolni azt, ami a filmvásznon megjelent, számomra pedig nagyon fontos, hogy saját magamból építsem fel az adott karaktert. Éppen ezért a próbafolyamat elindulása előtt nem is néztem meg a filmet, amit egyébként nagyon régen láttam, így halvány emlékeim voltak csak arról, milyen érzéseim voltak a történettel kapcsolatban. Egyébként nagyon örültem a felkérésnek, volt rajtam egy nyomás, hogy meg tudom-e jeleníteni ezt az összetett karaktert, és azt az érzelmi libikókát, amin Mrs. Robinson ül – mesélte Dobó Kata, aki 2019-ben a Kölcsönlakás című vígjátékkal debütált rendezőként: mint mondta, nagyon szerette ezt a munkát.

Izgalmas feladat

– A filmkészítés komplex feladat. Szükség van egy olyan történetre, amit a rendező szeretne elmesélni, majd kell egy olyan stáb, amellyel hasonló módon gondolkodik, s persze szükség van a megfelelő produceri háttérre. Mivel a jelenetek felvételére szinte soha nem jut túl sok idő, pontosan kell megtervezni a forgatási napokat, ezért ilyenkor mindenkinek nagyon szoros a napirendje. Komoly feladat a díszlet és a jelmez megálmodása, elkészítése, és én az utómunkákat is szeretem, amikor vágunk, s hangot, effekteket teszünk a film alá. Lényeges a dramaturgia: a rendezőnek tudnia kell, mit akar az adott történettel elmondani, s milyen érzéseket szeretne kiváltani, a színészeket pedig a szerepükön keresztül el kell vezetni A-ból B-be – ez így együttesen nagyon izgalmas feladat – fogalmazott.

Az interjúban szóba került a színésznő lánya, Szofi is, Dobó Kata pedig azt mondta, annak örülne, ha az a hivatás, amit majd választ, legalább annyi örömet adna neki, mint amennyit neki a sajátja.

– Olyan, mintha életemben egyetlen napot sem dolgoztam volna, mert annyira szeretem a szakmámat, a színészetet, a rendezést. Ha neki is ehhez lesz kedve, akkor ebben fogom támogatni – mondta az interjúban, ami a Mustár FM-en hallható.