Harminc évvel ezelőtt arra gondolt Szabó Dénes, a nagyvilágot addigra már meghódított Cantemus Gyermekkórus vezetője, hogy meg kellene mutatni a nagyvilágnak, milyen is egy igazi kórusfesztivál, s így született meg a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál ötlete. Azóta két évente Nyíregyháza a nagyvilág kóruséneklésének a fellegvára, ahová a világ minden részéből érkeznek énekkarok. Ugyanakkor Nyíregyháza és a vármegye zenebarát közönsége is jól jár, hiszen távoli földrészek és országok kultúrájával és folklórjával is megismerkedhetnek az itt élők. A zenének és a közös éneklésnek köszönhetően új kapcsolatok születnek, továbbá újabb és újabb kultúrára éhes generációk ismerkedhetnek meg a kórusmuzsika csodálatos varázsával és erejével. A két év hamar elröppent, az idén immár a tizenötödik alkalommal rendezik meg a kórusfesztivált augusztus 15. és 21. között. Az olimpia lázában égve akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy már a célegyenesben van az idei nagyszabású rendezvény, amiről péntek délelőtt a Kodály Zoltán Általános Iskolában tartottak sajtótájékoztatót a szervezők.

A pénteki sajtótájékoztató egyik pillanata: Szabó Soma, Szabó Dénes, dr. Ulrich Attila és Földesi Ildikó

Fotó: Dodó Ferenc



Először Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója mondta el gondolatait.

– Az utolsó munkálatokat végezzük lázas izgalommal, szeretnénk, ha most is nagyon jól éreznék magukat a Nyíregyházára ellátogató kórusok. Hogy lelkileg és érzelmileg is jobban ráhangolódjunk a rendezvényünkre, meghallgattuk Debrecenben a Bartók Kórusverseny nagydíjas versenyét. Az ott szerzett tapasztalatok is megerősítettek abban, hogy a kórusmozgalom terén nem sikerült azt a színvonalat és részvételi arányt elérni, ami jellemezte az énekkarok működését a Covid előtti években. A vírusjárvány választóvonal volt, beszélünk Covid előtti és Covid utáni világról. A Covid utáni visszaesés még most is nagyon érződik, hiszen jóval kevesebb együttes vesz részt az ilyen jellegű rendezvényeken, a közösségek még nem találtak újra önmagukra. Ilyen előzmények után szervezzük meg az idei fesztiválunkat, de nagyon bízunk abban, hogy a kórusmuzsika szépsége, a közös éneklés öröme elfeledteti velünk a gondokat – értékelte a kórusmozgalom jelenét Szabó Dénes.