Tavaly a hollywoodi sztrájk miatt csak elvétve lehetett egy-egy hírességet látni a Lido di Venezián, az idén még épphogy elkezdődött a 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, már több híresség fordult meg a vörös szőnyegen, mint tavaly az egész fesztivál alatt. És ebben az évben – a fotósok és a rajongók legnagyobb örömére – ez még csak a kezdet.

Callas utolsó napjai

Hetekig tartotta izgalomban a magyar sajtó képviselőit, hogy Angelina Jolie Magyarországon forgatott. Jolie egy rövid időre a gyerekeivel együtt a fővárosba költözött, hol az Operában, hol egy-egy étteremben tűnve fel a forgatási szünetekben. Jolie a Maria Callas utolsó napjairól szóló Maria című életrajzi filmet forgatta hazánkban. A chilei Pablo Larraín filmje versenyben van az Arany Oroszlánért, ahogy legutóbbi életrajzi alkotása, a Diana hercegnőről szóló Spencer is a velencei versenyprogramban szerepelt.

A Maria az énekléstől visszavonult, egykori csodás hangját fokozatosan egyre inkább elvesztő, gyógyszerfüggő és szeszélyes díva számvetése az életével, sikereivel és a görög milliárdos, Arisztotelész Onassis iránt érzett élete végéig tartó szerelmével. A címszerepet alakító Jolie láthatóan rengeteg munkát tett az alakításába, Larraín pedig már a Jackie-vel és a Spencerrel is bizonyította, mennyire odafigyel a korhű részletekre.

Megelőlegezett Oscar-jelölés

A hazai közönségnek érdekes lehet a számos ismert budapesti helyszín, még ha ezúttal fővárosunk éppen Párizst alakítja is. A film mindezek ellenére hamar érdektelenségbe fullad, és ha nem lennének a csodás operarészletek, lehet, hogy ott is hagytam volna. Nemhogy újat nem tudunk meg Callasról, még zavaró is az, ahogy Larraín megszépít bizonyos dolgokat, legalább annyira elrugaszkodva a valóságtól, mint a gyógyszerektől folyamatosan hallucináló díva elméje.

A Maria kapott tapsot és nemtetszés-nyilvánítást is a reggeli sajtóvetítésen, de az Angelina Jolie-ra kíváncsi újságírók már egy órával a sajtókonferencia megkezdése előtt hosszú, tömött sorokban várakoztak, hogy meghallgathassák, miként vélekedik a filmvilág egyik utolsó nagy dívája Callasról és a Larríannal közös munkájáról. Bár többen is megtisztelték a stábból a jelenlétükkel a sajtókonferenciát, az újságírókat leginkább Jolie érdekelte, többen pedig már meg is előlegezték neki az Oscar-jelölést a Mariában nyújtott alakításáért.

