Aki azt hiszi, hogy az év legjelentősebb sporteseménye a nyári olimpia, netán a labdarúgó Európa-bajnokság volt, nagyot téved! A sportolók legjava vasárnap a Bárány Frigyes Stúdióban mérkőzött meg egymással: a pehelysúlyú filmszinkronúszás olimpiai bajnoka – Kuthy Patrícia – és a drámaratonfutás világcsúcstartója – Illyés Ákos – küzdelmének győztese a közönség volt. A nézők, akik olyan sokan voltak, hogy alig fértek be a X. Nyírségi Limerickíró Bajnokság fináléjára, s akik több mint három óra elteltével láthatóan vidámabban, boldogabban tértek haza. Úgy, hogy közben könnyesre nevették magukat, pezsgővel koccintottak és persze a tortából is kaptak egy-egy szeletet. Merthogy ez egy szülinap volt: egy olyan ünnep, ami a Móricz Zsigmond Színház művészeinek jóvoltából mindenki számára sokáig emlékezetes marad.

Kuthy Patrícia

Fotó: Sipeki Péter

A nosztalgia jegyében

„A limerick falakon tör át, gombot kézbe hát. AABB, A a vége. A formát tudjuk rég, fújjuk évről évre” – a We are the world dallamaira írt, megzenésített verssel nyílt meg a döntők döntője, Ákos és Pati pedig a megható sorok közé e cikk szerzőjét is becsempészte (még senki nem írt rólam dalt, köszi). A finálé első része a nosztalgia jegyében telt, mert hát a tíz év mégiscsak tíz év, a jubileum pedig alkalmat adott az újításokra is. Itt volt velünk Eta, a troll – Demeter Anna –, erre a soha vissza nem térő alkalomra pedig összeállt a Limerick Brothers, a zenekarnak pedig, amit Tamás Attila, Horányi Tamás és Szegeczki Bence alkotott, a döntő alatt nagyon fontos szerep jutott. És persze a visszatekintésnek: egy videó segített felidézni a korábbi döntőket, és megtudtuk, tíz év alatt mennyi minden történt a finálék főszereplőivel – akik közül Horváth Viktor, Jenei Judit, Szép Evelin és Tóth Károly a csapatverseny hat középdöntős alkotásának – Biznisz, Kocsikázunk, Egy kis félreértés, 27, Gól, BuliZoo – előadásában is segédkeztek. Nem volt könnyű dolguk: a nézők mondtak egy országot, egy tárgyat és egy hangulatot, nekik pedig ezeknek megfelelően kellett verselniük. Persze, tökéletesen megoldották és megmutatták, hogy passzol Mexikóhoz egy bosszúálló habverő, Franciaországhoz az imbuszkulcs, vagy Madagaszkárhoz a gémeskút. Jöhetett a szavazás: a legtöbb gombot a Gól és az Egy kis félreértés kapta, a döntőben pedig a zenei aláfestésnek megfelelően adta elő Ákos és Pati a verseket. Aki nem látta, bánhatja: még Süsü is kíváncsi volt arra, hogyan röpködtek pillangók a Bárány Frigyes Stúdióban.