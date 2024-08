– Szerettem volna egy olyan festményt alkotni, amely tükrözi a magyar nemzetet Szent Istvánnal, lovakkal, a víz fontosságával, a békegalambokkal. Emellett szerettem volna a végtelenséget is ábrázolni, így a geometrikus háttér egy végtelen alakzatot tükröz, melyet bármilyen nagyságban lehet ábrázolni. Ez a festményem már több hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt, mindenhol pozitív fogadtatása volt. Ebben az évben áprilisban indult el a kiállítássorozatom, így voltam Budapesten, majd Ankarában, onnan New York és Debrecen következett, most pedig az olimpia, a paralimpia helyszínére, Párizsba készülök, ez lefedi az őszi időszakot. Nagyon sok hazai város is jelentkezett már, szeretnék, hogy elvigyem hozzájuk az alkotásaimat.